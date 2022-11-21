Omoikiri презентует новый флагманский бутик

Мировой производитель кухонных моек, смесителей, водоочистителей и аксессуаров для кухни открывает столичный бутик на Бережковской набережной, 12. Презентация нового концептуального пространства Omoikiri состоится уже на этой неделе, 23 ноября.
Новый бутик площадью 150 м2 сочетает эстетику и функциональность. Здесь представлены новинки, топовые модели смесителей, моек и аксессуаров, а также стильная кухонная островная зона для проведения кулинарных мастер-классов.
Специально для мероприятия в витринах бутика размещена арт-инсталляция из итальянской коллекции кухонных моек. В рамках открытия состоится показ эксклюзивных Art и Color керамических коллекций Omoikiri.
«Дизайн продукта определяет пространство в соответствии с принципами функциональности и эргономики – концепция, которая вдохновляет дизайнеров Omoikiri на создание идеальных продуктов для вашего дома», – уверен СЕО Omoikiri Павел Кейв.
Производство Omoikiri размещено на ведущих мировых площадках Японии, Италии, Турции, Китая и России. Для изготовления моек используются экологически чистые материалы: строгая система японского экоконтроля как материалов, так и конечных изделий для обеспечения нетоксичности, гигиеничности и максимальной экологической безопасности.
В России компания представлена уже 11 лет. Головной офис расположен в Петербурге.
Фото предоставлены Omoikiri
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