Omoikiri презентует новый флагманский бутик

Новый бутик площадью 150 м2 сочетает эстетику и функциональность. Здесь представлены новинки, топовые модели смесителей, моек и аксессуаров, а также стильная кухонная островная зона для проведения кулинарных мастер-классов.

Специально для мероприятия в витринах бутика размещена арт-инсталляция из итальянской коллекции кухонных моек. В рамках открытия состоится показ эксклюзивных Art и Color керамических коллекций Omoikiri.