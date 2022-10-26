Архитектор и дизайнер бренда M_U_R Аня Дружинина показывает свою дачу с садом, где в тени орешника спрятаны мастерская и домик дочери Майи

Домик для Майи, белочки, кот Федор и как появился M_U_R

Когда родилась моя дочь Майя и мы стали проводить на даче почти все время, я намекнула: «А давайте обои поменяем?». Но родители без энтузиазма восприняли идею: когда дом очень долго строится, в какой-то момент устаешь и не хочешь уже ничего менять, тебя все устраивает. Яблоки есть, орехи есть, камин горит, какая разница, какие обои и какого цвета пол? Я поняла, что надо брать инициативу в свои руки, и как-то мы с Майей отодрали все обои в моей комнате. Маме так понравилось, что на следующий день мы вместе сделали то же самое во всем доме — в детской, спальне, гостиной, на веранде. Купили красивые бумажные английские обои — ждали их два месяца, потом решили покрасить бордовой краской пол в гостиной и освежить потолки. Это был самый большой косметический ремонт за много лет.

Майя стала катализатором появления сразу двух новых объектов на участке — мастерской и маленького домика. Я всегда что-то мастерю или рисую, поэтому мне нужно было место, где я бы могла работать. Так появилась мастерская, которая сначала была разделена на две части — мамину, где она собиралась шить, и мою, она называлась «грязная», где я собиралась делать непонятно что. Сейчас они объединены, там стоит большой стол и даже есть кровать — получился полноценный летний гостевой дом. Расписную керамическую раковину в стиле майолики для него мы привезли из Италии. Детский домик — это моя мечта, у меня такого не было. Поэтому дело было за малым — выбрать самое подходящее место. Строительство доверили моему мужу Саше — он как главный архитектор и плотник справился блестяще, теперь это украшение сада и отдельный мирок, который скоро превратится из кукольного в чайный или читальный — Майя постепенно подрастает.

Школьницей я очень любила в своей комнате на втором этаже сидеть на широком подоконнике и наблюдать, как белочки прыгают, птицы прилетают, ели колышутся. Я заметила, что давным-давно этого не делала. Недавно вижу: сидит Майя, смотрит в окно, что-то там думает или книжку читает. Подоконник работает! Одно время у нас на чердаке жили летучие мыши, прямо как домашние питомцы — они каждый вечер вылетали в сумерки ловить мошек. И однажды одна залетела к нам в дом: какая она страшная, какой у нее размах крыльев, какие кривые зубы! Она металась, мы все вопили: «Лови ее!», — но ловить никто не хотел. В итоге Саша как-то схватил мышь полотенцем и выпустил на улицу. Зверья тут хватает! В первый же год строительства дома из-под досок вдруг вылез котенок. Я с ним проиграла весь день, в итоге он прожил с нами пятнадцать лет, на этом участке и похоронен. Федор был наполовину домашним, наполовину диким лесным котом. В честь него я придумала Fedor Toy — сшитую вручную игрушку с мордочкой и ушами-кисточками Федьки. Его патент хотела у меня купить французская фабрика, но Федя не стал массовым производством, может, ему и не надо было — он бы упростился, возможно, потерялся бы шарм ручной скрупулезной работы, сшитой маленькой одежки. Это была бы другая судьба. А так я для себя создала эту историю и прожила ее в своем сердце. Она закончилась, и родился бренд M_U_R.