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Дизайн

Императорский фарфоровый завод выпустил кружки к 25-летию фильма «Брат»

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В дизайне использовался наиболее узнаваемый образ главного героя дилогии — Данилы Багрова.

Кадр из фильма "Брат"

Лимитированную коллекцию мерча из фарфора ИФЗ выпустил совместно с кинокомпанией СТВ, основанной в Петербурге в 1992 году Сергеем Сельяновым, Василием Григорьевым и режиссером Алексеем Балабановым. В 1997-ом, на доходы от реализации не менее 100 тысяч видеокассет с комедией «Операция «С Новым годом!»», заложивших основы легального видеорынка в России, кинокомпания запустила в производство фильм «Брат». Лента стала первой полнометражной, снятой Балабановым на независимой студии.

Для декора кружек был выбран один из наиболее запоминающихся образов главного героя «Брата» — Данилы Багрова. Как рассказали «Собака.ru» в ИФЗ, дизайн намеренно выполнен лаконичным — «немногословным», как сам персонаж. Линия, опоясывающая бокал, служит своеобразной аллегорией пути героя, а изображение героя на фарфоре напоминает газетную вырезку.

ИФЗ

Бокал, форма Вариации, рисунок "Брат 25" 

ИФЗ
ИФЗ

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