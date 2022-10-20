Императорский фарфоровый завод выпустил кружки к 25-летию фильма «Брат»

Лимитированную коллекцию мерча из фарфора ИФЗ выпустил совместно с кинокомпанией СТВ, основанной в Петербурге в 1992 году Сергеем Сельяновым, Василием Григорьевым и режиссером Алексеем Балабановым. В 1997-ом, на доходы от реализации не менее 100 тысяч видеокассет с комедией «Операция «С Новым годом!»», заложивших основы легального видеорынка в России, кинокомпания запустила в производство фильм «Брат». Лента стала первой полнометражной, снятой Балабановым на независимой студии.

Для декора кружек был выбран один из наиболее запоминающихся образов главного героя «Брата» — Данилы Багрова. Как рассказали «Собака.ru» в ИФЗ, дизайн намеренно выполнен лаконичным — «немногословным», как сам персонаж. Линия, опоясывающая бокал, служит своеобразной аллегорией пути героя, а изображение героя на фарфоре напоминает газетную вырезку.