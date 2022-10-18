Хранитель, дизайнер и коллекционер проведут экскурсии по выставке «Кресло, стул, табурет» в Мраморном дворце

Русский музей запускает авторские встречи по экспозиции, посвященной предметам мебели в русском искусстве XVIII-XX веков.
Ближайшая экскурсия пройдет в четверг, 20 октября. Экскурсию по выставке под заголовком «Самые-самые…» проведет ведущий научный сотрудник Отдела декоративно-прикладного искусства, хранитель Фонда мебели XVIII-XX веков Лариса Обухова. Она покажет представленные на вставке самые интересные стулья из коллекции Русского музея и расскажет их истории.
27 октября в Мраморном дворце пройдет встреча с Андреем Блиновым — дизайнером, профессором и заведующим кафедрой дизайна мебели Академии имени Штиглица.Завершит серию авторских экскурсий встреча «Связь эпох», которую 3 ноября проведет Павел Ульянов — коллекционер стульев, создатель Chairmuseum и преподаватель петербургской Высшей школы экономики.
Подробности можно посмотреть здесь.
Экспозиция «Кресло, стул, табурет в русском искусстве XVIII-XX веков» знакомит с коллекцией мебели Русского музея и позволяет под новым углом зрения взглянуть на хорошо знакомые произведения отечественного искусства» авторства Ю. А. Васнецова, А. С. Ведерникова, О. А. Кипренского, Б. М. Кустодиева, В. Е. Маковского, Е.Е. Моисеенко, Т. Г. Назаренко, А. П. Остроумовой-Лебедевой и других мастеров.
О выставке «Кресло, стул, табурет в русском искусстве XVIII-XX веков»:
«Герои» выставки — мебель для сидения: от скамей и сундуков до стульев и кресел современных дизайнеров, а также изображения этой мебели и сидящих людей в разных видах искусства. Стул рассматривается как деталь обстановки и как символический предмет. Какими бывают стулья, из чего их делают? Чем заняты люди, когда сидят? Какие позы принимают? Что означают пустой стул или кресло? На эти и другие вопросы ответит выставка в Русском музее, объединяющая живопись, графику, скульптуру, прикладное искусство и дизайн.
Выставка будет работать до 9 января 2023 года.
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