Хранитель, дизайнер и коллекционер проведут экскурсии по выставке «Кресло, стул, табурет» в Мраморном дворце

Ближайшая экскурсия пройдет в четверг, 20 октября. Экскурсию по выставке под заголовком «Самые-самые…» проведет ведущий научный сотрудник Отдела декоративно-прикладного искусства, хранитель Фонда мебели XVIII-XX веков Лариса Обухова. Она покажет представленные на вставке самые интересные стулья из коллекции Русского музея и расскажет их истории.

27 октября в Мраморном дворце пройдет встреча с Андреем Блиновым — дизайнером, профессором и заведующим кафедрой дизайна мебели Академии имени Штиглица.Завершит серию авторских экскурсий встреча «Связь эпох», которую 3 ноября проведет Павел Ульянов — коллекционер стульев, создатель Chairmuseum и преподаватель петербургской Высшей школы экономики.

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