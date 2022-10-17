Цветы, мальцовское стекло и холсты Устюгова: дизайнер Татьяна Парфенова показывает нам свой новый дом, лес и сад

Видите, по земле стелется плотный ковер из цветов петхоа — вы их точно знаете, они еще по всему центру Петербурга висят гроздьями! Оказывается, на земле им гораздо лучше, чем в горшках. Такие вещи надо замечать: растения требуют внимания, общения — и поцелуев. Подходишь с утра к розе, целуешь ее, а она отвечает — ароматом. Или, представьте, случай: я долго вела беседы с мальвами, которые опирались о специальные палки, и случился феномен — все восемь палок проросли листьями, пустили корни и превратились в деревья! Будем пересаживать их в наш лес.

Сейчас разгар августа: отцвели голубые и розовые дельфиниумы, а коричневая лилия с желтыми прожилками заходит на второй круг цветения! Флоксы — стойкие, и у нас их много: мужу нравится запах. А мне они кошками пахнут. Рядом фиалки — никогда не называю их анютиными глазками. Вот послушайте: «Из земли торчат анютины глазки». Звучит сомнительно, да? Зато у кореопсиса есть прекрасное народное имя — «Цыганская юбка». Слово — это так важно! Бывает, вырываю сорняк и утешаю его словом: «Прости, дружок, ты не там родился!».

Будем ли мы устраивать пикники в саду и звать друзей? Вы первые, кто приехал к нам в гости. В следующем году построим террасу — и будем на ней завтракать. Я люблю утро — и начаться оно может хоть в два часа дня: проснулась, знаете, — и утро. Мой муж — гений завтраков. Гренки из белого хлеба, гречневая каша — как он их готовит!