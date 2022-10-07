Cеть off-price магазинов Familia открыла первый магазин товаров для дома Familia Home в Санкт-Петербурге

Familia Home — это большой выбор посуды, текстиля, декора, мебели и множества других аксессуаров для домашнего уюта. Компания сотрудничает с владельцами брендов и фабриками из 50 стран мира, закупая у них напрямую и на специальных условиях большие партии товаров. Напомним, что такое off-price — это продажа оригинальных товаров известных брендов по выгодным для покупателя ценам. В Familia представлены не распроданные товары коллекций разных брендов. Таким образом каждый поход в магазин становится увлекательным поиском сокровищ.