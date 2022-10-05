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Дизайн

Неорусский концепт-стор, парфюмерия для дома и дворянский быт: в «Астории» пройдет осенний винтажный маркет

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На втором Astoria Vintage and Home Market 9 октября любители красоты и уюта смогут оценить и приобрести фарфор, хрусталь, винил, свечи, чай, аксессуары и предметы искусства.

Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»
Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»
Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»

В Зимнем саду и в Бальном зале отеля разместятся галереи, коллекционеры, небольшие крафтовые производители, флористы и художники, объединенные идеей Дома и всего, что с ним связано. В этот раз заявлено еще больше участников, а значит, маркет покажет больше удивительных вещей с историей.

За ольфакторную составляющую будет отвечать парфюмерный магазин Cosmotheca. В его подборке ароматов для дома не только обилие запахов, но и разнообразие форматов: диффузоры в изящных флаконах, ароматные смеси в вышитых мешочках, практичные спреи, восковые пластинки с шелковыми завязками, чтобы подвешивать в шкафу, и даже бумага для ароматизации.

Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»
Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»

Дом Axenoff представит новую коллекцию Axenoff Home, вдохновленную символами русской культуры и предметами обихода русской аристократии. Главный лейтмотив — весна и лето в утопающих в цветах загородных резиденциях.

Как и в прошлый раз, в рамках Astoria Vintage & Home Market пройдут лекции и мастер-классы, на которых можно будет познакомиться с историей различных предметов быта, освоить приемы создания уюта и расширить знания о винтаже.

Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»
Фото предоставлено пресс-службой отеля «Астория»

Продолжая традицию воскресных маркетов, в фойе отеля будет работать кафе от «Астории» с комфортными блюдами в стиле стрит-фуд: за меню хот-догов и сэндвичей, разработанное специально для Astoria Vintage and Home Market, отвечает шеф-повар Николас Алеврас.

Посещение маркета бесплатное по регистрации. На лекции и мастер-классы необходимо регистрироваться отдельно.

Большая Морская улица, 39
roccofortehotels.com

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