Неорусский концепт-стор, парфюмерия для дома и дворянский быт: в «Астории» пройдет осенний винтажный маркет

Продолжая традицию воскресных маркетов, в фойе отеля будет работать кафе от «Астории» с комфортными блюдами в стиле стрит-фуд: за меню хот-догов и сэндвичей, разработанное специально для Astoria Vintage and Home Market, отвечает шеф-повар Николас Алеврас.

Посещение маркета бесплатное по регистрации. На лекции и мастер-классы необходимо регистрироваться отдельно.