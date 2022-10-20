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Дизайн

12 брендов детской мебели и стильных игрушек из России

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В рамках проекта #sobaka_loves_locals мы уже писали о некоторых российских брендах мебели. Теперь рассказывем о тех производителях, которые занимаются обустройством детских. Создают самые красивые колыбели, письменные столы и системы хранения. Бонус — список марок стильных игрушек.  

Петербург

 

Meyers home

Фото предоставлены Meyers home
Фото предоставлены Meyers home
Фото предоставлены Meyers home

Семейное дело, основанное Раисой и Стасом Майер, как водится, началось с себя. Сначала молодые люди решили сделать кроватку для своего старшего сына Миши, а потом продолжили изготовлять детскую мебель на заказ. В мебели нет острых углов, для производства используются только массив (дуб, береза) и фанера — всё ради безопасности малышей. Здесь можно купить кроватку с изголовьем в виде домика, в форме машинки или вигвама, украсить кровать флажками и гирляндами. Можно выбрать кроватки в наличии или заказать изделие по индивидуальному проекту.

Где купить: на сайте Meyers home

Москва

 

Moonk design

Фото предоставлены Moonk design
Фото предоставлены Moonk design
Фото предоставлены Moonk design

Лаконичная функциональная детская мебель, придуманная двумя мамами. «‎Мы верим, что детские могут быть минималистичными и современными, яркими и оригинальными. Вкус формируется с рождения, поэтому все, что окружает наших детей должно соответствовать эстетическим стандартам,» – говорят основательницы. В магазине  Moonk design собраны лучшие товары для детей: мебель, текстиль, светильники и многое другое, чтобы можно было купить все необходимое для детской в одном месте. Здесь можно найти ковер Бэтмена, стол-мольберт или пуф с ушками. Увидеть в деле и протестировать мебель Moonk design можно в нескольких кафе и ресторанах Москвы, а также в шоу-румах Петербурга, Самары и Сочи.

Где купить: на сайте Moonk design

 

Doodywoody

Фото предоставлены Doodywoody
Фото предоставлены Doodywoody
Фото предоставлены Doodywoody
Фото предоставлены Doodywoody

Мебель из массива ценных пород дерева (дуб, бук) и других экологичных материалов. Все для счастливого спокойного сна: кроватки в виде домиков, двухъярусные кровати, кровати с горкой, а также постельное белье, на котором будут сниться добрые сны про лесных обитателей. Плюс шкафы, столы, полки, аксессуары для хранения.

Где купить: на сайте Doodywoody

 

Skandibober

Фото предоставлены Skandibober
Фото предоставлены Skandibober
Фото предоставлены Skandibober

Еще одна семейная мастерская. Ее основали Ася и Сергей Тафинцевы, проектируя мебель сначала для своих сыновей, а затем и для других любознательных непосед. Поскольку быстро развиваются не только чужие дети, но и свои, Ася и Сергей придумали так называемую растущую мебель BeUP, которая помогает ребенку научиться сначала самостоятельно садится и играть, а потом брать книги, самому мыть руки и чистить зубы. Так они заполнили практически пустующую нишу мебели для детей от года до трех лет и придумали уникальные предметы, которые быстро завоевали сердца родителей не только в России, но и более чем в 40 странах мира.


Где купить: на сайте Skandibober

 

Detki Vetki

Фото предоставлены Detki Vetki
Фото предоставлены Detki Vetki
Фото предоставлены Detki Vetki
Фото предоставлены Detki Vetki

Идеальные кукольные домики ручной работы. Это действительно большие (высота в среднем 110 см) и очень милые конструкции из березовой фанеры для самых интересных игр маленьких мечтателей. В ассортименте и мебель для домиков, чтобы в них было максимально уютно. Есть даже гаражи для машинок, видимо, чтобы многочисленным кукольным гостям было где припарковать свои автомобили.

Где купить: на сайте маркетплейса Oozor

 

«Лес»

Фото предоставлено студией «Лес»
Фото предоставлено студией «Лес»
Фото предоставлено студией «Лес»
Фото предоставлено студией «Лес»

Это небольшая мастерская, где рождаются добрые вельветовые игрушки. Только ручная работа. Мастерская не шьет игрушки на заказ, но в наличии всегда есть разные обитатели волшебного леса. Когда читаешь описание персонажа под фото, кажется, что это не просто игрушка, а живое существо. Создавать свой волшебный мир учат желающих: у бренда есть «Грибной мастер-класс», на котором можно изготовить сказочный плюшевый мухомор для новогодней елки.

Где купить: в VK проекта.

 

Pro Volka

Фото предоставлены проектом Pro Volka
Фото предоставлены проектом Pro Volka
Фото предоставлены проектом Pro Volka
Фото предоставлены проектом Pro Volka
Фото предоставлены проектом Pro Volka

Игровые и карнавальные костюмы, которые создает дизайнер Марина Торочешникова. Мечта Марины — возродить традицию домашнего театра, возможно, поэтому костюмы получаются с антикварным акцентом. Наряды принцессы или принца, волшебника, зайчика или даже дракона выглядят минималистично, но красноречиво. Кроме того, сшить костюм можно на заказ. И даже не только для ребенка, некоторые головные уборы точно подойдут взрослым, например, чтобы устроить костюмированный праздник.


Где купить: на сайте ​​Pro Volka

Нижний Новгород

 

Mobilion

Фото предоставлено Mobilion
Фото предоставлено Mobilion
Фото предоставлено Mobilion
Фото предоставлено Mobilion

Авторские игрушки ручной работы из фетра и натуральных материалов для самых маленьких: погремушки в виде желудя, мандарина или груши заставят любое сердце растаять. А мобили с лесными жителями, единорогами, самолетами и ракетами останутся приятным детским воспоминанием. Именно с таких деталей и мелочей начинает развиваться вкус.

Где купить: на сайте Mobilion

Рязань

 

«Полтора Столяра»

Фото предоставлено проектом «Полтора Столяра»
Фото предоставлено проектом «Полтора Столяра»
Фото предоставлено проектом «Полтора Столяра»

История бренда началась с набора инструментов для сына одного из создателей «Полтора Столяра» Ивана. Кстати, именно из этой «коллаборации» родилось и название бренда. Полтора — это взрослый и ребенок или, в случае Ивана и Захара, папа и сын. Иван занимается разработкой новых игрушек, чертит, делает образцы, вводит новые позиции в производство. Игрушки создаются из натуральных и экологически чистых материалов, дерева, тканей. Игрушки очень похожи на предметы из повседневной жизни и имеют подвижные элементы, которые развивают мелкую моторику ребенка. В процессе игры дети безопасно учатся использовать эти предметы в быту.


Где купить: на сайте «Полтора Столяра»

Пермь

 

KVIKK

Фото предоставлены KVIKK
Фото предоставлены KVIKK
Фото предоставлены KVIKK
Фото предоставлены KVIKK

Четыре года назад на свет появился бренд детской мебели в сдержанном нордическом ключе. Его создатели — близнецы Александр и Константин Поляковы, которые раньше занимались строительством. Всего в магазине бренда представлено семь коллекций, которые придутся по душе ценителям скандинавского стиля. В коллекции Hitta сделан акцент на детали — почти у всех предметов есть кожаные ручки. «Колор-блок» коллекция Vila поможет расставить акценты в самой комнате, а базовая коллекция Enkel позволяет сочетать эту мебель с любым интерьером. Приятно еще и то, что мебель универсальна для любого возраста и не нужно полностью обновлять комнату каждые два года. Достаточно докупать отдельные предметы мебели по мере необходимости, менять декор и цвет стен.


Где купить: на сайте KVIKK

Новосибирск

 

Falbo

Фото предоставлены Falbo
Фото предоставлены Falbo
Фото предоставлены Falbo
Фото предоставлены Falbo

Кровать с заячьими ушами, стульчик в виде короны, стол-облако и другие мимимишные образы, которые сделают любую детскую сказочным местом. Бренд был создан Анной и Иваном Альбах три года назад. Они делают ставку на экологичные материалы, используют березовую мебельную фанеру, МДФ и березовый брус, гарантируя качество своей продукции. Кроме мебели и декора Falbo предлагает мягкие вязаные игрушки. И здесь бренд не изменяет себе, в ассортименте: зайцы, кролики, единорожки и другие лучшие друзья счастливого детства.

Где купить: на сайте Falbo

Краснодар

 

Chudiki.co

Фото предоставлены проектом Chudiki.co
Фото предоставлены проектом Chudiki.co
Фото предоставлены проектом Chudiki.co
Фото предоставлены проектом Chudiki.co

Основательница бренда Настя Сон решила «оживлять» детские рисунки, а точнее делать из них мягкие игрушки. Она прошла долгий путь, изучая ткани, приобретая навыки шитья, а главное – придумывая свой мир. Теперь мастерицы Chudiki.co могут справиться с сами сложными задачами, которые ставят перед ними дети. Например, изготовить не только понятных овечку или гуся, но и точно передать в ткани абстракцию, которую юный художник изобразил в порыве вдохновения. Если вы искали оригинальный подарок для ребенка, то вам сюда.

Где купить: в соцсетях проекта Chudiki.co

Сочи

 

Raduga Grëz

Фото предоставлены Raduga Grëz
Фото предоставлены Raduga Grëz
Фото предоставлены Raduga Grëz
Фото предоставлены Raduga Grëz
Фото предоставлены Raduga Grëz

Российский бренд с мировым именем. По крайней мере купить игрушки Raduga Grëz можно не только в России, но и во многих зарубежных странах. Это семейный бизнес, который переехал из Москвы в Сочи, чтобы быть поближе к природе и подальше от суеты. Для создания игрушек используется только натуральное дерево (липа), выращенное в России и купленное у ответственного производителя. Игрушки покрыты краской на водной основе, которая сохраняет рисунок дерева видимым, а изгибы и шероховатости ощутимыми. Эти игрушки не только помогают развить творческий потенциал малышей, но и дарят эстетическое удовольствие, недаром создательница бренда Инна была в прошлом дизайнером интерьеров.


Где купить: на сайте Raduga Grëz

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