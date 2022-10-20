12 брендов детской мебели и стильных игрушек из России

Еще одна семейная мастерская. Ее основали Ася и Сергей Тафинцевы, проектируя мебель сначала для своих сыновей, а затем и для других любознательных непосед. Поскольку быстро развиваются не только чужие дети, но и свои, Ася и Сергей придумали так называемую растущую мебель BeUP, которая помогает ребенку научиться сначала самостоятельно садится и играть, а потом брать книги, самому мыть руки и чистить зубы. Так они заполнили практически пустующую нишу мебели для детей от года до трех лет и придумали уникальные предметы, которые быстро завоевали сердца родителей не только в России, но и более чем в 40 странах мира.



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