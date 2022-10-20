12 брендов детской мебели и стильных игрушек из России

В рамках проекта #sobaka_loves_locals мы уже писали о некоторых российских брендах мебели. Теперь рассказывем о тех производителях, которые занимаются обустройством детских. Создают самые красивые колыбели, письменные столы и системы хранения. Бонус — список марок стильных игрушек.
Петербург
Meyers home
Семейное дело, основанное Раисой и Стасом Майер, как водится, началось с себя. Сначала молодые люди решили сделать кроватку для своего старшего сына Миши, а потом продолжили изготовлять детскую мебель на заказ. В мебели нет острых углов, для производства используются только массив (дуб, береза) и фанера — всё ради безопасности малышей. Здесь можно купить кроватку с изголовьем в виде домика, в форме машинки или вигвама, украсить кровать флажками и гирляндами. Можно выбрать кроватки в наличии или заказать изделие по индивидуальному проекту.
Где купить: на сайте Meyers home
Москва
Moonk design
Лаконичная функциональная детская мебель, придуманная двумя мамами. «Мы верим, что детские могут быть минималистичными и современными, яркими и оригинальными. Вкус формируется с рождения, поэтому все, что окружает наших детей должно соответствовать эстетическим стандартам,» – говорят основательницы. В магазине Moonk design собраны лучшие товары для детей: мебель, текстиль, светильники и многое другое, чтобы можно было купить все необходимое для детской в одном месте. Здесь можно найти ковер Бэтмена, стол-мольберт или пуф с ушками. Увидеть в деле и протестировать мебель Moonk design можно в нескольких кафе и ресторанах Москвы, а также в шоу-румах Петербурга, Самары и Сочи.
Где купить: на сайте Moonk design
Doodywoody
Мебель из массива ценных пород дерева (дуб, бук) и других экологичных материалов. Все для счастливого спокойного сна: кроватки в виде домиков, двухъярусные кровати, кровати с горкой, а также постельное белье, на котором будут сниться добрые сны про лесных обитателей. Плюс шкафы, столы, полки, аксессуары для хранения.
Где купить: на сайте Doodywoody
Skandibober
Еще одна семейная мастерская. Ее основали Ася и Сергей Тафинцевы, проектируя мебель сначала для своих сыновей, а затем и для других любознательных непосед. Поскольку быстро развиваются не только чужие дети, но и свои, Ася и Сергей придумали так называемую растущую мебель BeUP, которая помогает ребенку научиться сначала самостоятельно садится и играть, а потом брать книги, самому мыть руки и чистить зубы. Так они заполнили практически пустующую нишу мебели для детей от года до трех лет и придумали уникальные предметы, которые быстро завоевали сердца родителей не только в России, но и более чем в 40 странах мира.
Где купить: на сайте Skandibober
Detki Vetki
Идеальные кукольные домики ручной работы. Это действительно большие (высота в среднем 110 см) и очень милые конструкции из березовой фанеры для самых интересных игр маленьких мечтателей. В ассортименте и мебель для домиков, чтобы в них было максимально уютно. Есть даже гаражи для машинок, видимо, чтобы многочисленным кукольным гостям было где припарковать свои автомобили.
Где купить: на сайте маркетплейса Oozor
«Лес»
Это небольшая мастерская, где рождаются добрые вельветовые игрушки. Только ручная работа. Мастерская не шьет игрушки на заказ, но в наличии всегда есть разные обитатели волшебного леса. Когда читаешь описание персонажа под фото, кажется, что это не просто игрушка, а живое существо. Создавать свой волшебный мир учат желающих: у бренда есть «Грибной мастер-класс», на котором можно изготовить сказочный плюшевый мухомор для новогодней елки.
Где купить: в VK проекта.
Pro Volka
Игровые и карнавальные костюмы, которые создает дизайнер Марина Торочешникова. Мечта Марины — возродить традицию домашнего театра, возможно, поэтому костюмы получаются с антикварным акцентом. Наряды принцессы или принца, волшебника, зайчика или даже дракона выглядят минималистично, но красноречиво. Кроме того, сшить костюм можно на заказ. И даже не только для ребенка, некоторые головные уборы точно подойдут взрослым, например, чтобы устроить костюмированный праздник.
Где купить: на сайте Pro Volka
Нижний Новгород
Mobilion
Авторские игрушки ручной работы из фетра и натуральных материалов для самых маленьких: погремушки в виде желудя, мандарина или груши заставят любое сердце растаять. А мобили с лесными жителями, единорогами, самолетами и ракетами останутся приятным детским воспоминанием. Именно с таких деталей и мелочей начинает развиваться вкус.
Где купить: на сайте Mobilion
Рязань
«Полтора Столяра»
История бренда началась с набора инструментов для сына одного из создателей «Полтора Столяра» Ивана. Кстати, именно из этой «коллаборации» родилось и название бренда. Полтора — это взрослый и ребенок или, в случае Ивана и Захара, папа и сын. Иван занимается разработкой новых игрушек, чертит, делает образцы, вводит новые позиции в производство. Игрушки создаются из натуральных и экологически чистых материалов, дерева, тканей. Игрушки очень похожи на предметы из повседневной жизни и имеют подвижные элементы, которые развивают мелкую моторику ребенка. В процессе игры дети безопасно учатся использовать эти предметы в быту.
Где купить: на сайте «Полтора Столяра»
Пермь
KVIKK
Четыре года назад на свет появился бренд детской мебели в сдержанном нордическом ключе. Его создатели — близнецы Александр и Константин Поляковы, которые раньше занимались строительством. Всего в магазине бренда представлено семь коллекций, которые придутся по душе ценителям скандинавского стиля. В коллекции Hitta сделан акцент на детали — почти у всех предметов есть кожаные ручки. «Колор-блок» коллекция Vila поможет расставить акценты в самой комнате, а базовая коллекция Enkel позволяет сочетать эту мебель с любым интерьером. Приятно еще и то, что мебель универсальна для любого возраста и не нужно полностью обновлять комнату каждые два года. Достаточно докупать отдельные предметы мебели по мере необходимости, менять декор и цвет стен.
Где купить: на сайте KVIKK
Новосибирск
Falbo
Кровать с заячьими ушами, стульчик в виде короны, стол-облако и другие мимимишные образы, которые сделают любую детскую сказочным местом. Бренд был создан Анной и Иваном Альбах три года назад. Они делают ставку на экологичные материалы, используют березовую мебельную фанеру, МДФ и березовый брус, гарантируя качество своей продукции. Кроме мебели и декора Falbo предлагает мягкие вязаные игрушки. И здесь бренд не изменяет себе, в ассортименте: зайцы, кролики, единорожки и другие лучшие друзья счастливого детства.
Где купить: на сайте Falbo
Краснодар
Chudiki.co
Основательница бренда Настя Сон решила «оживлять» детские рисунки, а точнее делать из них мягкие игрушки. Она прошла долгий путь, изучая ткани, приобретая навыки шитья, а главное – придумывая свой мир. Теперь мастерицы Chudiki.co могут справиться с сами сложными задачами, которые ставят перед ними дети. Например, изготовить не только понятных овечку или гуся, но и точно передать в ткани абстракцию, которую юный художник изобразил в порыве вдохновения. Если вы искали оригинальный подарок для ребенка, то вам сюда.
Где купить: в соцсетях проекта Chudiki.co
Сочи
Raduga Grëz
Российский бренд с мировым именем. По крайней мере купить игрушки Raduga Grëz можно не только в России, но и во многих зарубежных странах. Это семейный бизнес, который переехал из Москвы в Сочи, чтобы быть поближе к природе и подальше от суеты. Для создания игрушек используется только натуральное дерево (липа), выращенное в России и купленное у ответственного производителя. Игрушки покрыты краской на водной основе, которая сохраняет рисунок дерева видимым, а изгибы и шероховатости ощутимыми. Эти игрушки не только помогают развить творческий потенциал малышей, но и дарят эстетическое удовольствие, недаром создательница бренда Инна была в прошлом дизайнером интерьеров.
Где купить: на сайте Raduga Grëz
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