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Дизайн

Дизайн дня: выпускники петербургского Политеха создают экологичную мебель из картона

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В Петербурге появился стартап, который производит мебель из картона. Стоят такие экологичные изделия в разы дешевле аналогов из древесины, но, как говорят авторы проекта, это не главное: их цель — перенести культуру ответственного потребления в область мебельного производства.

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой стартапа
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой стартапа

Идея разрушить популярный образ картонной коробки как части уличной мебели пришла выпускникам Санкт-Петербургского политехнического университета. К работе над проектом тогда еще магистрант Высшей школы технологического предпринимательства Института передовых производственных технологий Политеха Никита Чубур привлек студентов нескольких подразделений вуза. Вместе они изучили мировой рынок картонной мебели и решили создать собственный бренд по ее производству — по их словам, первый в России.

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой стартапа
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой стартапа

Как рассказали «Собака.ru» авторы стартапа, преимущества картонной мебели — прежде всего в легкости: передвинуть шкаф или стол из одной части комнату в другую можно без особого труда. Проста и сборка любого изделия: процесс, по их словам, похож на взаимодействие с несложным конструктором. Пластины изготавливают по чертежам инженеров на заводе по производству картона. Самый дорогой лот в каталоге — это кровать размера king size стоимостью чуть больше четырех тысяч рублей.

Изображение предоставлено «Собака.ru» командой стартапа
Изображение предоставлено «Собака.ru» командой стартапа

По словам Никиты Чубура, несмотря на предубеждения насчет картонной мебели, она уже есть у многих дома по крайней мере в качестве элементов декора — просто это основание скрыто за пластиковой облицовкой. «Мы же используем пятислойный гофрокартон и покрываем его разве что эко-лаком»,— отмечает он. Служить картонная мебель может до 10 лет, после чего она полностью подвержена переработке: авторы идеи признаются, что мечтают создать новый тип ответственного потребления.

Износостойкость уже проверили на примере фестиваля под открытым небом, организаторы которого заказали команде несколько столов и стульев из картона для зоны кафе. В течение нескольких дней участниками фестиваля стали 15 тысяч человек — и мебель, по словам ее создателей, с легкостью справилась с экстремальным испытанием.

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