По словам Никиты Чубура, несмотря на предубеждения насчет картонной мебели, она уже есть у многих дома по крайней мере в качестве элементов декора — просто это основание скрыто за пластиковой облицовкой. «Мы же используем пятислойный гофрокартон и покрываем его разве что эко-лаком»,— отмечает он. Служить картонная мебель может до 10 лет, после чего она полностью подвержена переработке: авторы идеи признаются, что мечтают создать новый тип ответственного потребления.

Износостойкость уже проверили на примере фестиваля под открытым небом, организаторы которого заказали команде несколько столов и стульев из картона для зоны кафе. В течение нескольких дней участниками фестиваля стали 15 тысяч человек — и мебель, по словам ее создателей, с легкостью справилась с экстремальным испытанием.