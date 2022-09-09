В Петербурге появился стартап, который производит мебель из картона. Стоят такие экологичные изделия в разы дешевле аналогов из древесины, но, как говорят авторы проекта, это не главное: их цель — перенести культуру ответственного потребления в область мебельного производства.
Идея разрушить популярный образ картонной коробки как части уличной мебели пришла выпускникам Санкт-Петербургского политехнического университета. К работе над проектом тогда еще магистрант Высшей школы технологического предпринимательства Института передовых производственных технологий Политеха Никита Чубур привлек студентов нескольких подразделений вуза. Вместе они изучили мировой рынок картонной мебели и решили создать собственный бренд по ее производству — по их словам, первый в России.
Как рассказали «Собака.ru» авторы стартапа, преимущества картонной мебели — прежде всего в легкости: передвинуть шкаф или стол из одной части комнату в другую можно без особого труда. Проста и сборка любого изделия: процесс, по их словам, похож на взаимодействие с несложным конструктором. Пластины изготавливают по чертежам инженеров на заводе по производству картона. Самый дорогой лот в каталоге — это кровать размера king size стоимостью чуть больше четырех тысяч рублей.
По словам Никиты Чубура, несмотря на предубеждения насчет картонной мебели, она уже есть у многих дома по крайней мере в качестве элементов декора — просто это основание скрыто за пластиковой облицовкой. «Мы же используем пятислойный гофрокартон и покрываем его разве что эко-лаком»,— отмечает он. Служить картонная мебель может до 10 лет, после чего она полностью подвержена переработке: авторы идеи признаются, что мечтают создать новый тип ответственного потребления.
Износостойкость уже проверили на примере фестиваля под открытым небом, организаторы которого заказали команде несколько столов и стульев из картона для зоны кафе. В течение нескольких дней участниками фестиваля стали 15 тысяч человек — и мебель, по словам ее создателей, с легкостью справилась с экстремальным испытанием.
Комментарии (0)