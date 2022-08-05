Интерьер. Архитектор Никита Капитуров вписывает проекты в природный ландшафт и показывает свой лесной дом под Всеволожском

В 1990-х мы, к сожалению, потеряли очень крутую дачную советскую архитектуру. Помню, как мой отец, директор школы и учитель русского и литературы, задумал строить дом, и мы выбирали из толстой книги типовых прибалтийских проектов частных домов, какой же будем делать у себя на участке. В 1970–1980-х еще были популярны треугольные A-frame домики с крышей до земли — не какая-то выдающаяся архитектура, но вполне симпатично, их еще можно увидеть в старых садоводствах. Потом наступил период, когда все как будто забыли прошлое и начали «строить шагами»: идет заказчик по участку и шагами отмеряет — вот здесь должна быть гостиная, а здесь — спальня. На юге так до сих пор делают. Сегодня стали прослеживаться новые тенденции: самые популярные в среднем сегменте — финские домики, контейнеры и лаконичные дома быстрой сборки с одним стеклянным фасадом, что я считаю, неплохо: по крайней мере, они аккуратные, с какими-то даже пропорциями. Хотя их очень много и они лишены какой бы то ни было индивидуальности, будущее загородного строительства — за быстровозводимыми домами с привязкой к производству, когда дома не по году-два строятся на участке. А еще сейчас на строительный рынок входят конструкции из CLT-панелей, которые потеснят каркас.