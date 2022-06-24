Покупка недели: табурет с граблями Dior за 8 700$ для самых модных дачников

Вангуем, что эти выходные станут самыми дачными с начала лета. Причина тому — аномальная жара в Петербурге и желание укрыться от нее на фазендах. Современный дачник знает, что борьба с сорняками будет продуктивнее, если захватить с собой модный аксессуар. Например такой, как кожаный табурет Dior с миниатюрными лопаткой и граблями.
Гибрид табурета и набора с инструментами садовода от модного дома сделан из телячьей кожи, а в основе его дизайна — культовая сумка Dior Saddle. Ножки табурета украшает название бренда, также он дополнен кольцами в форме буквы D. Что касается практичности, аксессуар дачника имеет карман для небольших вещей (скажем, семян) и петли для фиксации инструментов. Миниатюрные лопатка и грабли идут в комплекте.
Стоит главный аксессуар дачника 8 700$, но приобрести его в России по понятным причинам невозможно.
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