Покупка недели: табурет с граблями Dior за 8 700$ для самых модных дачников

Вангуем, что эти выходные станут самыми дачными с начала лета. Причина тому — аномальная жара в Петербурге и желание укрыться от нее на фазендах. Современный дачник знает, что борьба с сорняками будет продуктивнее, если захватить с собой модный аксессуар. Например такой, как кожаный табурет Dior с миниатюрными лопаткой и граблями.