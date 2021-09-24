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Дизайн дня: мемориальная доска в виде таблицы Сивцева для проверки зрения в память об ее создателе

Программист и дизайнер студии Артемия Лебедева Сергей Турулин разработал концепт мемориальной доски в виде таблицы Сивцева для проверки зрения. Однозначно дизайн дня, посмотрите сами!

t.me/arkhlikbez

Фото: «Архитектурные излишества»

Концепт мемориальной доски, внимание на который обратил Telegram-канал «Архитектурные излишества», представляет собой оптометрическую таблицу с информацией об Дмитрие Сивцеве — советском офтальмологе, который в 1925 году разработал методику проверки зрения. На ней крупный шрифт постепенно становится мелким, аналогично самой таблице Сивцева.

«Сивцев Дмитрий Александрович (годы жизни 1975-1940). В этом доме жил и работал известный советский офтальмолог, который разработал в 1925 году оптометрическую таблицу, применяемую для проверки остроты зрения. В этой таблице содержатся строки заглавных печатных букв: Ш, Б, М, Н, К, Ы, И. Размер букв уменьшается сверху вниз. Нормальное зрение (1,0) — когда человек видит каждым глазом с 5 метров десятую строку», — сообщается на мемориальной доске.

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