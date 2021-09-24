Дизайн дня: мемориальная доска в виде таблицы Сивцева для проверки зрения в память об ее создателе

Концепт мемориальной доски, внимание на который обратил Telegram-канал «Архитектурные излишества», представляет собой оптометрическую таблицу с информацией об Дмитрие Сивцеве — советском офтальмологе, который в 1925 году разработал методику проверки зрения. На ней крупный шрифт постепенно становится мелким, аналогично самой таблице Сивцева.

«Сивцев Дмитрий Александрович (годы жизни 1975-1940). В этом доме жил и работал известный советский офтальмолог, который разработал в 1925 году оптометрическую таблицу, применяемую для проверки остроты зрения. В этой таблице содержатся строки заглавных печатных букв: Ш, Б, М, Н, К, Ы, И. Размер букв уменьшается сверху вниз. Нормальное зрение (1,0) — когда человек видит каждым глазом с 5 метров десятую строку», — сообщается на мемориальной доске.