В Академии Штиглица открывается шоурум с предметами искусства и дизайн-продуктами

Как рассказали «Собака.ru» в академии, миссия проекта — презентация уникального культурного кода, созданного совместно мастерами и студентами, вдохновленного самим пространством Музея и Академии. Изделия из керамики, стекла, металла и текстиля демонстрируют неповторимую и узнаваемую комбинацию формы, декора, орнамента, цвета, связывающую наследие ЦУТР и Мухинского училища с произведениями, которые создаются в Академии Штиглица в наши дни.

Шоурум будет способствовать продвижению и реализации дизайнерских продуктов и художественных изделий студентов и выпускников академии, демонстрации потенциала молодых художников, обучающихся в одном из ведущих творческих вузов России. С другой стороны, шоурум предоставит студентам возможность оценить конкурентоспособность созданного ими продукта.

Анна Кислицына Ректор Академии Штиглица: Академия Штиглица нацелена на поддержку талантливой молодежи и инициатив студентов, ориентированных на результативность исследовательской и творческой работы через прохождение полного цикла дизайн-продукта и произведений искусства: от рождения идеи до проектного решения, от воплощения их в материале до реализации готового продукта, от изучения потребительского спроса до его прогнозирования, от знакомства с основами предпринимательства до формирования бизнес-компетенций, а также от создания студенческих команд для проектной деятельности до малых предприятий и фирм для продвижения результатов интеллектуальной и практической деятельности на рынок товаров и услуг.

Открытие шоурума состоится 27 июля в 12:30 в Учебном музее прикладного искусства Академии Штиглица в Соляном переулке, 15.