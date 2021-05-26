Историю формирования отечественной школы дизайна покажут в рамках выставки в Академии Штиглица

На протяжении 145-летней истории Академия Штиглица последовательно формировала легендарную Школу дизайна, занимающую лидирующие позиции в развитии отечественного дизайна и современного искусства. Центральное училище технического рисования барона Штиглица было создано на волне промышленного переворота в России в последней четверти XIX века, когда активно развивающаяся российская промышленность в стремлении повысить художественный уровень и конкурентоспособность своей продукции на мировом рынке поставила задачу подготовки художников для производства.

В 1950-е годы формируются две основные линии работы воссозданного после Великой Отечественной войны Ленинградского художественно-промышленного училища: тесное сотрудничество с восстанавливаемой промышленностью и улучшение быта людей в различных областях. Дизайн первых советских автомобилей, троллейбусов и автобусов, мебели, текстиля, одежды, предметов быта создавался выпускниками ЛВХПУ. Они же разрабатывали дизайн оборудования для Олимпиады-80, дизайн Центра управления полетами и инструменты для космической программы СССР, участвовали в проектировании судов на подводных крыльях, атомных ледоколов, фотоаппаратов и бытовой техники.

Выставка «Академия Штиглица: формирование отечественной Школы дизайна» разработана при участии Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и является демо-версией будущей масштабной экспозиции об истории дизайна, которую развернет Академия Штиглица.

Выставка пройдет в Белом зале Учебного музея прикладного искусства Академии Штиглица в Соляном переулке, 15 с 28 мая по 13 июня 2021 года. Вход свободный по предварительной регистрации.