Инклюзивные мастерские «Простые вещи» выпускают коллекцию мебели и предметов интерьера

Инклюзивные мастерские «Простые вещи» были открыты в феврале 2018 года — с тех пор в керамической, швейной, графической, столярной и кулинарной мастерских взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта каждый будний день трудятся на равных с волонтерами, ремесленниками и художниками.