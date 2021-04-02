Инклюзивные мастерские «Простые вещи» выпускают коллекцию мебели и предметов интерьера. Они будут доступны для заказа на сайте проекта уже с середины апреля.
«Простые вещи» — это 6 мастерских, в которых взрослые люди с ментальными нарушениями могут работать наравне с мастерами и волонтерами. В результате получаются красивые и качественные предметы: посуда, текстиль, деревянные вещи, даже джем и карамель. Теперь столярная мастерская производит тумбочки, лестницы, журнальные столики, табуретки и крючки.
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» были открыты в феврале 2018 года — с тех пор в керамической, швейной, графической, столярной и кулинарной мастерских взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта каждый будний день трудятся на равных с волонтерами, ремесленниками и художниками.
«Благодаря «Простым вещам» все больше людей в России получают равные права и возможности: за каждым изделием стоит полноценная жизнь взрослого человека с особенностями психики и интеллекта, спокойная жизнь его близких и принимающее сообщество сотрудников и волонтеров», — говорят создатели инклюзивных мастерских.
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