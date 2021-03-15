ИКЕА выпустит коллекцию на стыке искусства и функционального дизайна в коллаборации с Даниэлем Аршамом, Сабин Марселис и Штефаном Марксом

В апреле ИКЕА выпустит новую коллекцию на стыке искусства и функционального дизайна. Это шестая по счету серия предметов интерьера АРТ-ИВЕНТ, в создании которой участвуют современные художники со всего мира.
Новая коллекция посвящена исследованию грани между искусством и функциональным дизайном и создана в коллаборации с американским художником Даниэлем Аршамом, ведущими мировыми дизайнерами Сабин Марселис и Штефаном Марксом, а также японским творческим коллективом Gelshop и студией Humans since 1982.
В коллекцию войдут 10 товаров, призванных изменить взгляд на привычные вещи — настенные светильники с прорезями от Сабин Марселис, часы, парящие в пространстве и времени от Даниэля Аршама, настольная лампа и фонарь в виде шестигранного ключа от Gelchop, ваза и плед от Штефана Маркса с надписями «I'm so so so sorrryyyy» и «I wait here for your forever as long as it takes», а также мини-дроны, заключенные в картинную раму от Humans since 1982.
«У каждого предмета этой коллекции есть практическое назначение и в то же время все они являются произведениями искусства. Мнение о том, что искусство является чем-то эксклюзивным, а дизайн предназначен для массовой культуры, теряет актуальность. Эти два феномена прекрасно взаимодействуют, и вот тогда случается настоящее волшебство», — говорит креативный директор ИКЕА Хенрик Мост.
Коллекция ИКЕА АРТ-ИВЕНТ 2021 поступит в продажу в России во второй половине апреля.
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