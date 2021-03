ИКЕА выпустит коллекцию на стыке искусства и функционального дизайна в коллаборации с Даниэлем Аршамом, Сабин Марселис и Штефаном Марксом

Новая коллекция посвящена исследованию грани между искусством и функциональным дизайном и создана в коллаборации с американским художником Даниэлем Аршамом, ведущими мировыми дизайнерами Сабин Марселис и Штефаном Марксом, а также японским творческим коллективом Gelshop и студией Humans since 1982.

В коллекцию войдут 10 товаров, призванных изменить взгляд на привычные вещи — настенные светильники с прорезями от Сабин Марселис, часы, парящие в пространстве и времени от Даниэля Аршама, настольная лампа и фонарь в виде шестигранного ключа от Gelchop, ваза и плед от Штефана Маркса с надписями «I'm so so so sorrryyyy» и «I wait here for your forever as long as it takes», а также мини-дроны, заключенные в картинную раму от Humans since 1982.