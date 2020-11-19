В отеле «Кемпински Мойка 22» пройдет форум Architect Today

В отеле «Кемпински Мойка 22» 1 декабря пройдет второй профессиональный форум Architect Today. На одной площадке соберутся архитекторы и дизайнеры, а также представители строительных компаний. В программе – выставка, лекции, обсуждения успешных проектов, дискуссия на тему развития профессии и трендов дизайна.
Конференц-пространства отеля разделят на зону лектория, экспозону и зал для знакомства и общения во время перерывов. В течение дня пройдут две форум-сессии на разные темы. В программе – успешные кейсы проектов, обмен опытом, дискуссия на тему новых путей развития и трендов дизайна. Гости смогут пообщаться со спикерами и задать вопросы во время часового ланч-брейка. Поставщики и производители расширят базу архитекторов и дизайнеров, представят продукт и найдут новых клиентов в офлайн-формате. Вечером для участников запланирована лекция от лидера индустрии.
Форум-сессия проходит в закрытом формате для представителей сферы архитектуры и дизайна.
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