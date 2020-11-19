В отеле «Кемпински Мойка 22» пройдет форум Architect Today

Конференц-пространства отеля разделят на зону лектория, экспозону и зал для знакомства и общения во время перерывов. В течение дня пройдут две форум-сессии на разные темы. В программе – успешные кейсы проектов, обмен опытом, дискуссия на тему новых путей развития и трендов дизайна. Гости смогут пообщаться со спикерами и задать вопросы во время часового ланч-брейка. Поставщики и производители расширят базу архитекторов и дизайнеров, представят продукт и найдут новых клиентов в офлайн-формате. Вечером для участников запланирована лекция от лидера индустрии.