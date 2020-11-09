Что покупать на новогоднем базаре в Московском универмаге?

В Московском универмаге уже открылся новогодний базар. Главной темой праздничного декора стала мистика и астрология. Европейские бренды – Goodwill, ShiShi, Komozja, Inge’sGlas, Vondels, Kaemingk –обыгрывают космические мотивы в своих новых лимитированных коллекциях елочных украшений. Так, дизайнеры английской марки Sass & Belle посадили на стеклянную планету храброго астронавта в скафандре, сани Деда Мороза заменили ракетой, а управлять розовой летающей тарелкой научили кота. Голландский Vondels выпустил шар в виде Земли, а бельгийский Goodwill сделал акцент на эзотерике – в линейке бренда можно найти мистическое солнце, амулет хамса, знаки Зодиака и всевидящее око.
Еще одна тема, вдохновившая дизайнеров – новогодние угощения. В праздничном меню – традиционная икра и шампанское, экзотические инжир и авокадо, немного стритфуда с хот-догом, попкорном и мороженым и морские деликатесы – декор в виде устриц, крабов, креветок и осьминогов.
Коллекция новогоднего декора: moskovsky.ru, зал Московского универмага «Подарки и декор»
Московский универмаг, зал «Подарки и декор», Московский пр., 207, moskovsky.ru
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