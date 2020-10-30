В коллекции бизнес-подарков бюро проектов «Мохито» есть все — от наборов с шоколадом, пледами и бенгальскими огнями до корзинок с медом и имбирным печеньем. Составили вместе с основательницей компании Аленой Секаровой топ-10 подарков для коллег и любимого шефа.
Наборы «Вилли Вонка» с шоколадом, «Посылка» с сургучной печатью и «Первый снег» с пледами – что подарить на Новый год коллегам и начальству?
Горячий шоколад
Каждый год во главе чарта — шоколад. В новой коллекции «Мохито» появился набор по мотивам сказочной истории Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика» – с мини-термокружкой под эспрессо, сухим мороженым и шоколадом.
Новогодняя посылка
Главный новогодний сон: подарок под елкой в яркой бумаге с лентами и большой сургучной печатью. «Пусть мечты сбываются», — сказали в «Мохито» и уложили в посылку кофе со специями и конфеты.
Зеленый мир
В 2021-ом году отмечает свой юбилей всемирная организация «Гринпис», призванная защищать природные ресурсы и оберегать нашу планету. «Мохито» создали бизнес-подарок с заботой о человеке и окружающей среде, ведь все составляющие выполнены из переработанных материалов.
Цифровой детокс
2020 год изменил привычную жизнь не только людей, но и бизнеса. Среди топовых подарков – наименования для отдыха и защиты здоровья. «Цифровой детокс» — это набор, который поможет вести дела и согреться холодной зимой. Внутри – увлажнить, орехи в белой глазури и колонка.
Новогодняя ночь
Без чего невозможно представить Новогоднюю ночь? Конечно, без елки, шампанского, бенгальскими огнями и хорошей музыкой! А сохранить памятные моменты можно не только в сердце, но и с помощью флэш-карты.
Розовое золото
Если пришла усталость от рутины, то взглянуть на обыденное можно сквозь розовые очки. В «Мохито» предлагают расслабиться под полусладкое игристое и начать наслаждаться праздником под блеск игрушек и новогоднюю музыку из колонки.
Бурлеск
Смелость, музыка, танец и блеск — погружаемся в эпоху с «Мохито». Игристое, боа из перьев черного цвета — это total «Бурлеск» с золотыми конфетами!
Первый снег
Улицы накрываются снежным блестящим покрывалом. Дети бросают первые снежки и ловят ртом падающие снежинки. Все выходят на улицу, чтобы встретить грядущую зиму. С этого момента появляется новогоднее настроение. Пусть плед, термос и стеклянный шар ручной работы напоминают об этом.
В космос!
В 2021 году весь мир отметит 60 лет со дня первого полета человека в космос. По такому случаю команда «Мохито» собрала два новогодних набора, посвященных Юрию Гагарину: «Космодром» с чаем, леденцами и носками, а также «Он сказал — поехали!» с фарфоровой игрушкой и космическим питанием.
Назад в СССР
Оказаться в прошлом, ощутить приятную ностальгию и почувствовать новогоднее настроение можно благодаря пяти наборам: «Путешествие во времени», «Поколения», «Цифровой лес», «Антураж» и «Дети 90-ых». Они напомнят о радостных моментах детства и покажут важность реальной жизни в нашем виртуальном мире.
Алена Секарова: «Больше всего на свете я люблю дарить подарки и смотреть на эмоции людей, когда они их получают. Поэтому огромное внимание в "Мохито" мы уделяем упаковке, оформлению, слогану и качеству — даже с минимальным бюджетом наш набор будет выглядеть достойно. Для меня важен имидж компании, поэтому я лично контролирую большинство заказов и участвую в разработке наборов и упаковки. Мне нравится создавать все это вместе с моей командой. Если вы попробовали работать с "Мохито", то вам уже не захочется уйти в другое агентство. Мы закрываем все потребности клиентов и постоянно удивляем их креативными решениями. Так что приглашаем всех в гости, чтобы лично это продемонстрировать!».
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