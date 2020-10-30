Наборы «Вилли Вонка» с шоколадом, «Посылка» с сургучной печатью и «Первый снег» с пледами – что подарить на Новый год коллегам и начальству?

Алена Секарова: «Больше всего на свете я люблю дарить подарки и смотреть на эмоции людей, когда они их получают. Поэтому огромное внимание в "Мохито" мы уделяем упаковке, оформлению, слогану и качеству — даже с минимальным бюджетом наш набор будет выглядеть достойно. Для меня важен имидж компании, поэтому я лично контролирую большинство заказов и участвую в разработке наборов и упаковки. Мне нравится создавать все это вместе с моей командой. Если вы попробовали работать с "Мохито", то вам уже не захочется уйти в другое агентство. Мы закрываем все потребности клиентов и постоянно удивляем их креативными решениями. Так что приглашаем всех в гости, чтобы лично это продемонстрировать!».