Сеть гипермаркетов товаров для дома Castorama стала частью «Максидома»

«Большинство магазинов Castorama находятся в городах, где «Максидом» еще не присутствует, причем участки имеют неплохое расположение. Ростов, Воронеж, Краснодар, Пермь — для нас это хорошее расширение географии. Кроме того, мы уверены, что объединение поможет нам использовать для развития лучшие практики, сложившиеся в обеих компаниях, в области управления процессами, ассортиментом, ценообразованием, закупками, лояльностью», — приводит «Фонтанка» слова члена совета директоров «Максидома» Марии Евневич.

Castorama — это сеть гипермаркетов товаров для дома из 18 магазинов в 13 городах России, в том числе Петербурге. Годовая выручка компании составляет 26 миллиардов рублей. Несмотря на это, сеть терпит убытки — по итогам 2019 года он составил 4,9 миллиардов рублей, а за пятилетку — 161,7 миллиардов. «Максидом» увеличивает выручку — в 2019 году она составила 23 миллиарда рублей. Покупка Castorama позволит «Максидому» удвоить количество своих магазинов и выручку.