Бюро Захи Хадид разработает дизайн-проект для станции московскго метрополитена

Бюро, основанное архитектором-деконструктивистом Захой Хадид, было выбрано в качестве разработчика дизайн-проекта будущей станции кольцевой линии московского метрополитена в ходе международного открытого конкурса, запущенного мэрией Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, станция «будет легкой и элегантной», а «важным элементом станет свет, которого так не хватает в нашем климате.

Еще одну станцию, «Проспект Маршала Жукова», спроектирует архитектурное бюро Асадова. В основе концепта ляжет орден Отечественной войны. «В основе образа — Орден Великой Отечественной войны, одна из самых почитаемых наград страны. Это будет яркая станция с белым обрамлением и золотыми лучами», — поделился Собянин.

Ирако-британский архитектор и дизайнер Заха Хадид, представительница деконструктивизма — направления в современной архитектуре, сочетающего в себе зрительную усложненность, неожиданные изломанные и нарочито деструктивные формы, а также подчеркнуто агрессивное вторжение в городскую среду — первая в истории женщина, получившая Притцкеровскую премию за достижения в области архитектуры. Среди знаковых работ Хадид — Центр водных видов спорта для Олимпийских игр в Лондоне, Большой художественный музей Мичиганского университета в США и Оперный театр в Гуанчжоу в Китае.