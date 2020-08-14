Экспертное мнение: почему с уборкой загородного дома справится только клининговая компания

Почему клининг?

Нельзя просто так взять и осилить уборку загородного дома. Высокие потолки, два, а то и три этажа комнат, чердаки, салон, кухни – зимняя и летняя, – террасы, лоджии и окна в пол – даже при обдумывании объемов, которые надо отмыть в конце сезона, может становиться не по себе. Клининг же выезжает в составе целой бригады, нацеленной на уборку в течение 6 часов, а специалисты Fast Cleaning готовы к вызову из любого района Ленобласти, куда приедут со всеми необходимыми средствами и инвентарем.