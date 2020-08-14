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Экспертное мнение: почему с уборкой загородного дома справится только клининговая компания

Перед началом осеннего сезона 2020, когда мы все стихийно еще в апреле самоизолировались на дачах и в своих резиденциях, стало понятно, что просто так в загородном доме чистоту не наведешь. На помощь стоит призвать специалистов клининговой компании, а не самому пытаться справиться с загородными объемами. Почему это лучшее решение, отвечает компания Fast Cleaning.

Почему клининг?

Нельзя просто так взять и осилить уборку загородного дома. Высокие потолки, два, а то и три этажа комнат, чердаки, салон, кухни – зимняя и летняя, – террасы, лоджии и окна в пол – даже при обдумывании объемов, которые надо отмыть в конце сезона, может становиться не по себе. Клининг же выезжает в составе целой бригады, нацеленной на уборку в течение 6 часов, а специалисты Fast Cleaning готовы к вызову из любого района Ленобласти, куда приедут со всеми необходимыми средствами и инвентарем.

Что входит в уборку загородного дома?

В топе заказов Fast Cleaning – это генеральная уборка дачи или коттеджа. Эта позиция подразумевает чистку полов, ковров, мебели и техники, вентилиционных решеток и люстр под потолком, полировку стекол и зеркал, работу с жалюзи и карнизами – словом, профессионалы быстро и четко приведут дом в порядок, пока семья принимает солнечные ванны в саду.

Зачем использовать специальную технику?

Часто в течение года сил для ремонта или обновления мебельного гарнитура на даче не находится, поэтому уборка требует больше времени, чем в городской квартире.  Команда Fast Cleaning выезжает на объект с профессиональным оборудованием. В арсенале компании – парогенераторы, пыле-водососы, роторы, аппараты высокого давления, установки для ионизации воды и моющие экстракторы для химчистки. Благодаря полному набору техники все, что скапливается в щелях, в полу или в диванах, легко и быстро устраняется, а воздух внутри дома становится свежим и приятным.

А что делать после генеральной уборки?

Команда Fast Cleaning рекомендует проводить поддерживающие манипуляции раз в неделю, но ее можно заказать только после генеральной, когда проведут полный объем чистки. В объем работ также включены сухая и влажная чистка, а моющие средства с инвентарем привезут.

Андрей Карнюшин

CEO Fast Cleaning

Команда Fast Cleaning полностью очистит ваш загородный дом от грязи и пыли и по окончании сезона и перед заездом после зимы. На цену уборки загородного дома влияют различные факторы. Например, объем работы зависит от площади дома, площади остекления, состава услуг, удаленности от города. Но важно сказать, что мы не делаем уборку дома быстро и просто. Мы работаем профессионально.

fcleaning.ru

Ольга Угарова,
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