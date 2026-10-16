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Tesla представила первый летающий автомобиль. Ну, почти

«Мы уже поместили Roadster в ракету. Теперь мы поместили ракету в Roadster», — заявили в компании Илона Маска.

Tesla, 2026 / tesla.com

В феврале 2018 года мы следили за тем, как красный спорткар Tesla Roadster отправился в космос вместе с ракетой-носителем SpaceX Falcon Heavy. Спустя восемь лет позиции поменялись местами: новинка Roadster Rocket получила технологии SpaceX и научилась летать — если точнее, отрываться от земли, выполнять трюки в воздухе и ездить по рампе колесами вверх (вдруг вам это пригодится по жизни?).

Tesla, 2026 / tesla.com

«Готов к полету, рассчитан на одного пассажира. Оснащен многорежимной системой всасывания в сочетании с расположенными по всему периметру двигателями на сжатом газе, которые обеспечивают ускорение вперед и вверх, а также поперечное вращение. Так что да, он может летать», — презентуют новинку в Testa.

Обзавестись новинкой может далеко не каждый: на нее распространяется система инвайтов. И важное примечание от самой компании: Roadster Rocket «не допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования». 

Для повседневных целей компания также представила Roadster Thrust, который «готов к гонкам» и рассчитан на двух человек. Он так же оснащен двигателями на сжатом газе, но уже только в задней части автомобиля — это позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за одну секунду. Стоимость хоть и базовой, но все-таки лимитированной версии будет начинаться от 200 тысяч долларов.

Tesla, 2026 / tesla.com
Tesla, 2026 / tesla.com
Tesla, 2026 / tesla.com

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