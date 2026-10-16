Tesla представила первый летающий автомобиль. Ну, почти

«Готов к полету, рассчитан на одного пассажира. Оснащен многорежимной системой всасывания в сочетании с расположенными по всему периметру двигателями на сжатом газе, которые обеспечивают ускорение вперед и вверх, а также поперечное вращение. Так что да, он может летать», — презентуют новинку в Testa.

Обзавестись новинкой может далеко не каждый: на нее распространяется система инвайтов. И важное примечание от самой компании: Roadster Rocket «не допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования».