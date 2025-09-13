Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

Поделиться:

Почти вдвое сократилась продажа электрокаров в Петербурге

С января по август 2025 года зарегистрировали 384 новых электромобиля. Это на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Shutterstock.com

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостат инфо», падение спроса на электрокары зафиксировали с начала этого года. В конце 2024 года в Петербурге зарегистрировали 1049 новых электромобилей, что на 9,5% больше, чем в 2023 году.

При этом, снижение интереса к электрокарам за январь-август 2025 года оказалось сильнее, чем общее уменьшение спроса на новые авто. Так, с начала года всего в Петербурге зарегистрировали 36 655 новых машин, это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты полагают, что падение спроса на электрокары связано с совокупностью факторов. Сюда входят и неконкурентная стоимость, и рост утиль сбора, который повысили с начала 2025 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: