Почти вдвое сократилась продажа электрокаров в Петербурге

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостат инфо», падение спроса на электрокары зафиксировали с начала этого года. В конце 2024 года в Петербурге зарегистрировали 1049 новых электромобилей, что на 9,5% больше, чем в 2023 году.

При этом, снижение интереса к электрокарам за январь-август 2025 года оказалось сильнее, чем общее уменьшение спроса на новые авто. Так, с начала года всего в Петербурге зарегистрировали 36 655 новых машин, это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты полагают, что падение спроса на электрокары связано с совокупностью факторов. Сюда входят и неконкурентная стоимость, и рост утиль сбора, который повысили с начала 2025 года.