В Петербурге некоторые китайские авто не выдержали рекордно высокого атмосферного давления

«На момент обращения я был уже 20-й, пока доехал больше 40 звонков и это только на одном дилере, на момент диагностики звонков было уже за 60», — пишет один из пользователей на портале drive2.ru. По его словам, Check Engine загорелся в основном на полноприводных машинах, на всех авто была ошибка по датчику давления турбины.

Однако Автоэксперт и эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов рассказал, что в произошедшем нет ничего страшного. По его словам, система оказалась не готова к высокому давлению.

«Никто же не предполагал, что вы будете погружать свой автомобиль в барометрическую яму глубиной 10-20 метров. Система оказалась не готова, что могут быть такие высокие значения. Это только у Haval, только у них такие точные датчики. Именно по этой причине я езжу на атмосферном китайском двигателе, поэтому меня эта история не настигла никаким образом. Ситуация нештатная, но не трагическая», — рассказал Дмитрий Попов порталу 78.

Напомним, что 7 и 8 февраля в Петербурге были рекордные показатели атмосферного давления. Явление даже привело к сдвигу воздушных масс и стало причиной массовой отмены авиарейсов.