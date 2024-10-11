Илон Маск представил прототип такси будущего

Илон Маск

Об ИИ:

На самом деле мы не сосредоточены конкретно на AGI [Общий искусственный интеллект]. Я просто говорю, что, скорее всего, он станет новым свойством того, что мы делаем, поскольку мы создаем все эти автономные автомобили и автономных гуманоидов, которые на самом деле представляют собой поистине гигантский поток данных, который поступает и обрабатывается. Это, безусловно, наибольший объем данных из реального мира, и эти данные невозможно получить, просто поискав в Интернете, поскольку для этого нужно находиться в мире, взаимодействовать с людьми и дорогами.

Земля — большое место, а реальность запутана и сложна. Если у вас есть десятки или сотни миллионов автономных транспортных средств и, возможно, даже сопоставимое количество гуманоидов, а может быть, и больше, в плане гуманоидов, то это просто наибольший объем данных.

И если это видео обрабатывается, то вполне вероятно, что автомобили определенно станут намного лучше водителей-людей, а человекоподобные роботы, возможно, станут все более неотличимыми от людей.