Илон Маск представил прототип такси будущего

Автомобиль не имеет руля, педалей газа и тормоза и специально разработал для перевозки пассажиров без участия водителя — вместо него машина будет полагаться на ИИ и камеры.
По мнению гендиректора Tesla, уже «через несколько лет» нас ждет «эра изобилия» и «веселое, захватывающее будущее», полное автопилотируемых машин без руля, парковок, превращенных в парки, и роботов, которые будут ходить среди людей. По подсчетам Маска, она может наступить уже через два года. «Возможно — ну, я склонен быть немного оптимистом в отношении сроков, — в 2026 году. До 2027 года, позвольте мне так выразиться», — так ответил он на вопрос о сроках запуска Cybercab в производство.
Также Илон Маск высказался о природе искусственного интеллекта, который, по его мнению, «возникнет из наших автопилотируемых автомобилей и гуманоидов».
Об ИИ:
На самом деле мы не сосредоточены конкретно на AGI [Общий искусственный интеллект]. Я просто говорю, что, скорее всего, он станет новым свойством того, что мы делаем, поскольку мы создаем все эти автономные автомобили и автономных гуманоидов, которые на самом деле представляют собой поистине гигантский поток данных, который поступает и обрабатывается. Это, безусловно, наибольший объем данных из реального мира, и эти данные невозможно получить, просто поискав в Интернете, поскольку для этого нужно находиться в мире, взаимодействовать с людьми и дорогами.
Земля — большое место, а реальность запутана и сложна. Если у вас есть десятки или сотни миллионов автономных транспортных средств и, возможно, даже сопоставимое количество гуманоидов, а может быть, и больше, в плане гуманоидов, то это просто наибольший объем данных.
И если это видео обрабатывается, то вполне вероятно, что автомобили определенно станут намного лучше водителей-людей, а человекоподобные роботы, возможно, станут все более неотличимыми от людей.
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