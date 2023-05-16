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«Обуховский завод» начнет выпускать два вида электрокаров на бывшем заводе Toyota

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К 2024 году запустят сборку микрокара L-type для коммерческих нужд, а к 2026 году стартует выпуск электрического кроссовера E-Neva для потребительского рынка.

Shutterstock.com

В переоборудование «Обуховского завода» («Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей») под выпуск новых машин собираются вложить 35-37 млрд рублей инвестиций, пишут «Ведомости».

В 2024 году будут выпускать электромобили – L-type. В планах на следующий год выпустить около 6 тысяч микрокаров. Такие машины больше заточены под поездки на короткие расстояния внутри города со скоростью до 90 км/ч. Его планируют использовать для коммерческого сектора, например, служб доставки и частной скорой помощи. Базовая комплектация автомобиля обойдется в 800 тысяч рублей, а в полной комплектации составит порядка 2,5 млн рублей.

А уже к 2026 году планируют запустить работу над электрическим кроссовером E-Neva объемом 55 000 – 60 000 автомобилей в год. Такие автомобили смогут разгоняться до 160 км/ч, а на одном заряде батареи в 88 кВтч можно будет проехать до 500 км.

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