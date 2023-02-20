Названа дата начала поставок первого российского электрогрузомобиля. Его разработали в Петербурге

«Электротранспорт — не завтрашний день. Это будущее, которое уже наступило. EVM PRO создан на базе шасси УАЗ Профи, запас хода на одном заряде — 300 километров, масса — 3 500 килограмм, полезная нагрузка — до 1 тонны, силовая установка — синхронный электродвигатель и силовая электроника российского производства», — так описывают электрогрузомобиль его разработчики.

Электрогрузомобили были разработаны в феврале 2022 года на базе шасси «УАЗ Профи» в трех модификациях — промтоварный фургон, «еврофургон» и изотермический фургон. Длина составляет 7,15 метра, высота — 2,9: снаружи это стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием, в качестве обвязки используется оцинкованная сталь с покрытием. В комплекте с машиной поставляется портативное зарядное устройство, позволяющее в случае необходимости полностью зарядить автомобиль за 2 часа.

В качестве собственной разработки называется силовая установка — синхронный электродвигатель и силовая электроника, а также бортовая электроника и программное обеспечение. Стоимость первых 250 электрогрузомобилей составит 4,5 миллиона рублей, поставить их заказчикам планируется во втором квартале 2023 года.

Как отмечают разработчики, использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды. Автомобиль прошел все испытания и получил заключение об оценке типа транспортного средства, подтвердив свою безопасность.