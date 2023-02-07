Каждый пятый петербуржец хотел бы купить себе электромобиль

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и узнал, готовы ли петербуржцы перейти на автомобили с электродвигателями. О покупке электрокара задумываются 19% петербуржцев. 7 из 10 респондентов пока не готовы пересесть с авто с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль.

Опрошенные считают, что «в нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура» и «в нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде».

Исследователи отметили, что мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки автомобиля с электродвигателем: 22% против 11% соответственно. Больше всего желающих пересесть на экологичный вид транспорта среди горожан моложе 34 лет, таких порядка 25%.