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Каждый пятый петербуржец хотел бы купить себе электромобиль

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Больше всего о таком приобретении задумываются люди моложе 34 лет. Однако горожане считают, что пока для электрокаров не развита инфраструктура в Петербурге.

Shutterstock.com

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и узнал, готовы ли петербуржцы перейти на автомобили с электродвигателями. О покупке электрокара задумываются 19% петербуржцев. 7 из 10 респондентов пока не готовы пересесть с авто с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль.

Опрошенные считают, что «в нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура» и «в нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде».

Исследователи отметили, что мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки автомобиля с электродвигателем: 22% против 11% соответственно. Больше всего желающих пересесть на экологичный вид транспорта среди горожан моложе 34 лет, таких порядка 25%.

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