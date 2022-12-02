Tesla представила новое поколение электрических грузовиков

Внутри Tesla Semi та же силовая установка, что и у Model X. «Трехмоторная система» предполагает, что один из двигателей постоянно включен для максимальной эффективности, а два других предназначены для крутящего момента и ускорения — это будет полезно в случае, если водитель садится на погрузочную площадку или хочет обогнать другое транспортное средство.

Машины, как сообщают в Tesla, «в 3 раза мощнее любого дизельного грузовика» и могут проехать без подзарядки до 800 километров — при полной загрузке, которая составляет около 37 тонн, и скорости движения до 65 миль в час (около 104 километров в час).

«В принципе, он может тянуть 82 тысячи фунтов в режиме круиза, и единственное, что отвечает за это — крошечный мотор на одной оси. […] Эта штука выглядит будто из будущего, она веселая, классно выглядит, ощущение, что ты водишь Tesla», — заявил глава компании Илон Маск, пообещав, что каждый водитель Beast будет чувствовать себя на дороге «круче всех».

Усовершенствованная система помощи водителю Autopilot, анонсированная еще в 2017 году, на Tesla Semi так и не появилась. Как пишет TechCrunch, «ни Маск, ни старший менеджер Tesla Semi Engineering Дэн Пристли не упоминали о каких-либо автоматизированных возможностях грузовика и не обсуждали размещение камер, которые были бы необходимы для работы автопилота». Также Tesla не раскрыла цену полуприцепа. По оценкам The Verge, она может составлять 150 тысяч долларов.