«Тинькофф» запустил сервис для покупки автомобилей

«Тинькофф Авто объединит все текущие и будущие продукты экосистемы Тинькофф для автомобилистов. На платформе автовладельцы смогут буквально в несколько кликов получать услуги, связанные с покупкой, обслуживанием и эксплуатацией автомобиля — от страхования до обслуживания и помощи на дорогах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все процессы реализованы напрямую через сервисы Тинькофф — выбор модели, комплектации, цвета машины, а также запись на тест-драйв, оформление заказа, подписание договора купли-продажи и доставка до двери покупателя.

«Такая схема дает возможность продавать автомобиль ниже среднерыночной цены или даже по лучшей цене на рынке — все автомобили будут представлены по цене производителя, без навязанных услуг и переплат, с дополнительной скидкой или кэшбэком от Тинькофф», – говорится в сообщении.