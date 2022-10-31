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«Тинькофф» запустил сервис для покупки автомобилей

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Это первая в России онлайн-платформа, на которой можно купить автомобиль по цене производителя с доставкой к дому, и оформить документы без визита в офис банка или автомобильного дистрибутора. Об этом сообщается на сайте компании.

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«Тинькофф Авто объединит все текущие и будущие продукты экосистемы Тинькофф для автомобилистов. На платформе автовладельцы смогут буквально в несколько кликов получать услуги, связанные с покупкой, обслуживанием и эксплуатацией автомобиля — от страхования до обслуживания и помощи на дорогах», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все процессы реализованы напрямую через сервисы Тинькофф — выбор модели, комплектации, цвета машины, а также запись на тест-драйв, оформление заказа, подписание договора купли-продажи и доставка до двери покупателя.

«Такая схема дает возможность продавать автомобиль ниже среднерыночной цены или даже по лучшей цене на рынке — все автомобили будут представлены по цене производителя, без навязанных услуг и переплат, с дополнительной скидкой или кэшбэком от Тинькофф», – говорится в сообщении.

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