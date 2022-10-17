Исследование: петербуржцам нужно около шести лет, чтобы накопить на новый автомобиль

Петербург в рейтинге регионов по способности населения накопить на автомобиль занимает 11 строчку. Новую машину жители смогут себе позволить почти через шесть лет, на подержанный автомобиль придется копить больше трех лет.

Москва в списке регионов занимает шестое место: деньги на новый автомобиль в столице можно собрать менее, чем за пять лет, на подержанный — почти за три года. Быстрее всего на новое авто можно накопить на Чукотке, в ЯНАО и Магаданской области. А вот медленнее всего на средство передвижения собирают в Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Там откладывать на покупку автомобиля нужно около 11 лет, а на поддержанную — семь лет.