18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

Исследование: петербуржцам нужно около шести лет, чтобы накопить на новый автомобиль

Поделиться:

Как говорится в исследовании РИА Новости, в среднем жители России могут накопить на новый автомобиль через восемь лет.

leet / Shutterstock.com

Петербург в рейтинге регионов по способности населения накопить на автомобиль занимает 11 строчку. Новую машину жители смогут себе позволить почти через шесть лет, на подержанный автомобиль придется копить больше трех лет.

Москва в списке регионов занимает шестое место: деньги на новый автомобиль в столице можно собрать менее, чем за пять лет, на подержанный — почти за три года. Быстрее всего на новое авто можно накопить на Чукотке, в ЯНАО и Магаданской области. А вот медленнее всего на средство передвижения собирают в Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Там откладывать на покупку автомобиля нужно около 11 лет, а на поддержанную — семь лет.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: