В России собираются сделать бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей

Как пишут «Известия», такое нововведение обсуждают в кабмине, там же прорабатывают нормативно-правовые акты. Однако пока не известны источники, которые покроют выпадающие доходы операторов платных дорог.

Как считают эксперты из компании «Магистраль Северной столицы», инициатива не до конца проработана, в частности, нет объективного способа определения и выделения электрокаров в общем потоке. И если считать по данным из открытых источников количество зарегистрированных в городе электромобилей, то доля их проездов в трафике Западного скоростного диаметра в Петербурге «ничтожна мала» — до 400 тыс. транзакций в сутки.

По мнению управляющего директора группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрия Орехова, маловероятно, что бесплатный проезд по трассам простимулирует развитие электротранспорта в стране. Он считает, что увеличить количество электрокаров в стране может снижение их стоимости, рост числа электрозаправочных станций и больший запас хода батарей.