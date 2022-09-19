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В России собираются сделать бесплатный проезд по платным трассам для электромобилей

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В России хотят ввести бесплатный проезд для электромобилей по платным трассам с 2023 года. Планируется, что мера будет действовать в течение трех лет, сообщил замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Shutterstock.com

Как пишут «Известия», такое нововведение обсуждают в кабмине, там же прорабатывают нормативно-правовые акты. Однако пока не известны источники, которые покроют выпадающие доходы операторов платных дорог.

Как считают эксперты из компании «Магистраль Северной столицы», инициатива не до конца проработана, в частности, нет объективного способа определения и выделения электрокаров в общем потоке. И если считать по данным из открытых источников количество зарегистрированных в городе электромобилей, то доля их проездов в трафике Западного скоростного диаметра в Петербурге «ничтожна мала» — до 400 тыс. транзакций в сутки.

По мнению управляющего директора группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрия Орехова, маловероятно, что бесплатный проезд по трассам простимулирует развитие электротранспорта в стране. Он считает, что увеличить количество электрокаров в стране может снижение их стоимости, рост числа электрозаправочных станций и больший запас хода батарей.

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