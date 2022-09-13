ЦБ расширил коридор базового тарифа в ОСАГО на 26%

Для легковых автомобилей базовую ставку ОСАГО теперь будут устанавливать в пределах от 1 646 до 7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор меняется на 17,8% в обе стороны. Соответствующие изменения внесли в указание Банка России «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Регулятор также уточнил на основе последних данных расчет территориальных коэффициентов.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев добавляет, что расширение тарифного коридора в ОСАГО «позволит продолжать начатый курс на индивидуализацию тарифов, когда аккуратные автовладельцы не доплачивают за токсичные категории водителей».

По его словам, в результате стоимость обязательной «автогражданки» удастся сдержать для «безаварийных» автовладельцев, которых на дорогах большинство, а для «аварийных» — создать экономический стимул для более аккуратной езды.