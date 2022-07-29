Apple привлек к разработке собственного электрокара топ-менеджера Lamborghini

Американская компания Apple наняла одного из ведущих разработчиков автомобилей итальянской компании Lamborghini Луиджи Тараборрелли. Он присоединиться к команде по созданию беспилотного электрокара для Apple. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Это означает, что технологический гигант возобновляет программу по выпуску электромобилей «после многих лет неудач и потрясений». Ранее Apple наняла бывшего инженера Tesla Кристофера Мура. До этого он занимался созданием беспилотных автомобилей для компании Илона Маска.
Предполагается, что производство такого транспорта должно начаться в 2025 году. В проекте также примут участие специалисты из компаний Ford, BMW, McLaren, Porsche и других.
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