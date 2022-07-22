В России страховые компании планируют продавать ОСАГО в кредит или рассрочку

По такому принципу полисы ОСАГО начала продавать страховая компания «Согласие» через сервис ЮKassa. А «Совкомбанк страхование» планирует в скором времени реализовывать полисы в рассрочку.

Купить полис ОСАГО от «Согласия» можно через сайт компании, там же можно рассчитать стоимость полиса и подать заявку. В ЮKassa пояснили, что в этом случае страховая получит единовременную выплату от микрофинансовой организации «Кредит Лайн», а клиент уже ей будет возвращать средства.

В ЦБ отмечают, что законодательство «не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку». Там добавили, что страховую премию по ОСАГО допустимо оплачивать за счет кредита, полученного страхователем у банка-партнера страховщика.

По информации Центробанка, в первом квартале 2022 года рынок ОСАГО увеличился на 4,6% за счет увеличения средней страховой премии, составив более 52 млрд рублей по сборам. Выплаты были около 40 млрд рублей. Однако число заключенных договоров упало на 1,4%.

По оценке НКР, рынок ОСАГО в 2022 году может вырасти на 10-15%, в тоже время страховые компании ожидают сокращения страхового рынка на 10% в этом году. По их оценкам, во втором квартале развитие рынка ОСАГО особенно активизировалось.