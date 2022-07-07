Стал известен модельный ряд возрожденной марки автомобилей «Москвич»

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на первом этапе завод будет заниматься сборкой машин из «дружественных нам стран», на втором — более глубокой локализацией производства. Параллельно этим процессам завод будет работать над созданием собственном платформы электромобиля под названием «Москвич».

«Почему мы говорим об электромобиле, а не о машине с двигателем внутреннего сгорания (ДВС)? Конечно, ДВС будет выпускаться в том объеме, который потребляется, но нам нужно сделать шаг вперед - не догонять, а просто создать новую модель будущего. Электрический транспорт — это все равно будущее. Оно наступит через пять, через 10 лет, и мы должны быть готовы», — объяснил Собянин.

Модельный ряд возрожденного «Москвича», помимо электромобиля, будет включать три кроссовера и один седан. Как пишет Autunews со ссылкой на презентацию модельного ряда — посмотреть ее можно по ссылке, — под легендарной маркой будут выпускать машины китайской компании JAC: «Во всяком случае, машины на снимках очень напоминают модели именно этого бренда (в частности, кроссоверы JS7, J4 и X6). Однако какие-либо эмблемы на автомобилях со снимков пока отсутствуют».

«Работа непростая — огромное количество вызовов — логистических, технологических, финансовых, но я уверен, что мы сделаем все, чтобы завод работал, коллектив был сохранен, а люди получили современный и качественный автомобиль», — резюмировал мэр столицы.