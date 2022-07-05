Передача данных ФСБ о поездках и установка минимальных тарифов: Госдума приняла в первом чтении законопроект о такси

В документе сказано, что службы заказов такси будут нести солидарную ответственность с перевозчиком легковых такси в части причиненного при перевозке легковым такси жизни, здоровью, имуществу пострадавшего лица ущерба.

В салоне такси обяжут устанавливать устройство, которое будет контролировать внимание и уровень усталости водителя. Помимо этого, в законопроекте прописано, что службы заказа такси должны будут предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».

Помимо этого, разрешение на работу в такси смогут получать самозанятые россияне при условии, что они заключат договор со службой заказа легкового такси.

Также в документе прописали, что разрабатывать тарифы будут перевозчики с учетом времени суток, дня недели, класса и других особенностей. Расчет поездки может производиться и в соответствии с показаниями таксометра. При этом в Москве, Петербурге и Севастополе или граничащих с ними регионах позволят устанавливать минимальный тариф.