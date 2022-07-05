«Яндекс» запустил тариф «Попутчик» для совместных поездок с незнакомцами в одном такси

Новый тариф начал действовать в июле в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле. Он появляется в приложении «Яндекс Go» во время высокого спроса и, когда вероятность найти попутчика наибольшая.

«Поездка будет выгоднее, так как к пользователю по пути может присоединиться еще один человек, а водитель за одну поездку может выполнить сразу два заказа», — рассказали в компании.

После выбора тарифа, система автоматически подбирает попутчика с самым подходящим маршрутом для совместной поездки. В компании добавили, что сервис будет заранее предупреждать водителя и клиентов, что поездка будет совместная.

Предполагается, что поездки с попутчиком будут длиннее в среднем на 10 минут, однако пассажиры смогут сэкономить до 40% на регулярных маршрутах: «Например, многие ездят на такси от дома до работы и обратно».