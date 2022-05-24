18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

«Кринж и краш»: в «Севкабель Порту» открывается выставка автомобилей социализма

Поделиться:

В «Севкабель Порту» готовится к открытию выставка автомобилей социализма «Кринж и краш: сравнительные жизнеописания машин». Дух времени в рамках экспозиции будет передан через технику: представители советской и восточноевропейской школ машиностроения.

Все фотографии предоставлены командой «Севкабель Порта»
Все фотографии предоставлены командой «Севкабель Порта»
Все фотографии предоставлены командой «Севкабель Порта»
Все фотографии предоставлены командой «Севкабель Порта»
Все фотографии предоставлены командой «Севкабель Порта»
Все фотографии предоставлены командой «Севкабель Порта»
Команда «Севкабель Порта»

О выставке «Кринж и краш: сравнительные жизнеописания машин»:

Чайка или Татра? Зук или Каблук? Луноход или Кароса? Черепашка или Траби? Восход или Ява? Забытые образы, пределы мечтаний и картинки из журналов эпохи социализма — вот герои новой выставки, в которой дух времени передан через... технику. Вечные соперники, представители советской и восточноевропейской школ машиностроения встретятся лицом к лицу спустя 30 лет после падения железного занавеса.

В рамках выставки также пройдут лекции, показы, шахматные турниры, концерты и танцы:

  • 27 мая — «Преемственность поколений», бенефис художника-соцреалиста Бориса Семёнова;
  • 28 мая — «Модные шляпки вне времени», показ коллекции шляп Ангелины Антоновой;
  • 28 мая — Аукцион эксклюзивных ретро-автомобильных аксессуаров;
  • 3 июня — «East Block Jump», танцы до упаду;
  • 4 июня — Сеанс одновременной шахматной игры: GM Максим Чигаев и WMF Анастасия Чигаева;
  • 4 июня — Лекция Чемпиона мира FIDE (1999) Александра Халифмана;
  • 5 июня — Сеансы одновременной шахматной игры: GM Максим Матлаков, детский рапид;
  • 10 июня — Премьера новых серий мокументального проекта #Автобусное;
  • 11 июня — Концерт группы Road Train из Москвы;
  • 12 июня — Показ мод клуба винтажного стиля «Ретроспектива»;
  • 13 июня — Шахматный рапид-турнир для любителей (рейтинг ФШР < 2000), открытый шахматный блиц-турнир.

Выставка «Кринж и краш: сравнительные жизнеописания машин» пройдет с 27 мая по 13 июня 2022 года в пространстве УКТ в «Севкабель Порту». Подробности и билеты можно найти по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: