В «Севкабель Порту» готовится к открытию выставка автомобилей социализма «Кринж и краш: сравнительные жизнеописания машин». Дух времени в рамках экспозиции будет передан через технику: представители советской и восточноевропейской школ машиностроения.
О выставке «Кринж и краш: сравнительные жизнеописания машин»:
Чайка или Татра? Зук или Каблук? Луноход или Кароса? Черепашка или Траби? Восход или Ява? Забытые образы, пределы мечтаний и картинки из журналов эпохи социализма — вот герои новой выставки, в которой дух времени передан через... технику. Вечные соперники, представители советской и восточноевропейской школ машиностроения встретятся лицом к лицу спустя 30 лет после падения железного занавеса.
В рамках выставки также пройдут лекции, показы, шахматные турниры, концерты и танцы:
- 27 мая — «Преемственность поколений», бенефис художника-соцреалиста Бориса Семёнова;
- 28 мая — «Модные шляпки вне времени», показ коллекции шляп Ангелины Антоновой;
- 28 мая — Аукцион эксклюзивных ретро-автомобильных аксессуаров;
- 3 июня — «East Block Jump», танцы до упаду;
- 4 июня — Сеанс одновременной шахматной игры: GM Максим Чигаев и WMF Анастасия Чигаева;
- 4 июня — Лекция Чемпиона мира FIDE (1999) Александра Халифмана;
- 5 июня — Сеансы одновременной шахматной игры: GM Максим Матлаков, детский рапид;
- 10 июня — Премьера новых серий мокументального проекта #Автобусное;
- 11 июня — Концерт группы Road Train из Москвы;
- 12 июня — Показ мод клуба винтажного стиля «Ретроспектива»;
- 13 июня — Шахматный рапид-турнир для любителей (рейтинг ФШР < 2000), открытый шахматный блиц-турнир.
Выставка «Кринж и краш: сравнительные жизнеописания машин» пройдет с 27 мая по 13 июня 2022 года в пространстве УКТ в «Севкабель Порту». Подробности и билеты можно найти по ссылке.
Комментарии (0)