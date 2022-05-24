Команда «Севкабель Порта»

О выставке «Кринж и краш: сравнительные жизнеописания машин»:

Чайка или Татра? Зук или Каблук? Луноход или Кароса? Черепашка или Траби? Восход или Ява? Забытые образы, пределы мечтаний и картинки из журналов эпохи социализма — вот герои новой выставки, в которой дух времени передан через... технику. Вечные соперники, представители советской и восточноевропейской школ машиностроения встретятся лицом к лицу спустя 30 лет после падения железного занавеса.