«Яндекс.Драйв» может потерять до 35% парка в 2022 году. Как это отразится на пользователях?

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источников на рынке каршеринга, из-за истекающих лизинговых контрактов «Яндекс.Драйв» вынужден сокращать число автомобилей. Таким образом, сервис может потерять до 35% автопарка в 2022 году. Основным лизинговым партнером каршеринга выступает компания Major, которая отказалась от комментариев. При этом в самом «Яндекс.Драйве» подтвердили проблему обновления парка из-за кризиса.

По словам издателя проекта «Трушеринг» Юрия Николаева, найти новые машины в период кризиса непросто. Часть старых «Яндекс.Драйв» будет направлять в Москву из Казани, Петербурга, Сочи и других городов — все дело в увеличении с 3 до 4 лет мэрией Москвы возраста автомобилей, которые могут получить разрешение на бесплатную парковку в городе.

Еще одна проблема, с которой сталкивается каршеринг в России — нехватка комплектующих из-за перебоев с поставками и приостановки работы ряда компаний. В частности, наблюдают значительное изменение стоимости запчастей в BelkaCar, тогда как в «Ситидрайве» заявляют о наличии запаса запчастей и расходников на несколько месяцев вперед. Тем не менее, из-за этой и других проблем сервисы каршеринга будут вынуждены поднять стоимость своих услуг. По этой причине, считает Николаев, популярность каршеринга в России может существенно снизиться.

В «Яндекс.Драйве» «Собака.ru» заявили, что «прогноз не соответствует действительности». Каршеринг планирует активно развивать направление подписки — долгосрочной аренды автомобилей — и удерживать цены.