Сколько будут стоить машины и что ждет авторынок в России? Когда цены перестанут расти? Что с запчастями?

Ситуация на российском авторынке многократно усложнилась из-за санкций. Иностранные компании уходят из России и останавливают заводы, поставки запчастей задерживаются. Прогнозы давать сложно, а вопросов все больше. Насколько вырастут цены? Заменят ли азиатские бренды ушедших с рынка европейских производителей? Может ли российский автопром стать автономным? Разбираемся с экспертами отрасли.
Что будет с ценами?
По мнению экспертов, последствия ухода с рынка или приостановки деятельности иностранных компаний будут ясны к лету. При этом бренды, которые остаются в России, продолжат испытывать проблемы из-за меняющегося курса валют и сложностей с поставками комплектующих. А значит, рост цен и дефицит автомобилей весьма вероятны.
Частично снять остроту ситуации можно было, обнулив таможенные пошлины и либерализовав правила ввоза подержанных авто для физических лиц. Но пока такие меры не рассматриваются. Облегчить давление санкций также сможет появление новых логистических цепочек через третьи страны — например, Казахстан и Армению.
Елена Лисовская
автомобильный эксперт, автор YouTube-канала «Лиса рулит»:
«Пока мы не знаем, временны санкции или нет. Бренды в основном ждут причины вернуться на российский рынок, но для хотя бы частичного снятия ограничений нужно «потепление» отношений. Если его не будет, продолжатся проблемы с поставками, логистикой, заводы не могут собирать автомобили. Другая проблема — «пляшущий» курс, который не дает установить какое-то ценообразование. Новые автомобили у некоторых брендов подорожали на 18-20%, у некоторых — на 30-40%. Импортеры не имеют права влиять на ценообразование, а могут только рекомендовать, поэтому дилерские центры устанавливают их исходя из собственного разумения. И сейчас стоимость одной и той же машины у дилеров может отличаться разительно. На вторичном рынке все тоже сильно подорожало: цены в среднем поднялись на 30-50%. Здесь даже рекомендованной розницы нет».
Ушли, но (не) обещали вернуться. Какие бренды остаются в России?
Новые и новые сообщения о санкциях создают ощущение, что с российского рынка уходят примерно все. Это не совсем так. О приостановке деятельности в России пока объявили концерн Volkswagen (Volkswagen, Audi, Lamborghini, Porsche, Skoda), BMW, General Motors (Chevrolet, Cadillac), Ferrari, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Suzuki. Поставки новых автомобилей приостановили и Volvo Cars, однако в комментарии «Собака.ru» представители бренда заявили, что офис Volvo Car Russia пока открыт: «Официальные дилеры Volvo Cars продолжают работу на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. Компания Volvo Cars осуществляет гарантийную поддержку в рамках существующей гарантийной политики и действующего законодательства. Заказы на запчасти принимаются под текущие потребности сервисов официальных дилеров Volvo Cars».
Сейчас остаются на российском рынке Mitsubishi, Subaru, Hyundai, Kia, Geely, Nissan, Chery и Haval. Toyota и Lexus также пока опровергают свой уход. Однако проблемы с логистикой вынуждают бренды прерывать поставки и приостанавливать производство. Так, например, временно простаивают заводы Toyota, Nissan и Hyundai под Петербургом (на их долю приходится 20% всех выпускаемых в РФ автомобилей). Модели Opel и Peugeot, локализованные на производстве в Калуге, тоже перестали производить из-за дефицита комплектующих. А вот предприятие Mazda-Sollers во Владивостоке пока продолжает работу.
Дольше всех сомневались Renault, для которых российский рынок считается ключевым — по объему производства и продаж автомобилей марки Россия находится на втором месте после Франции. Также компания является крупнейшим акционером АвтоВАЗа — ей принадлежит 68%. Работу московского завода Renault сначала приостановили из-за нехватки комплектующих, а затем вновь возобновили, но ненадолго: 23 марта бренд все-таки заявил об уходе из России. Что будет с АвтоВАЗом, пока непонятно: решение ситуации будут искать в Минпромторге, а пресс-служба компании сообщает только, что «внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами Компании». Это может стать большой потерей для всего российского рынка легковых автомобилей, более трети которого занимает альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. Пока АвтоВАЗ работает и продолжает выпускать новые LADA, хотя заявил, что из-за дефицита комплектующих перейдет на 4-дневную рабочую неделю.
Стоит ли сейчас покупать машину?
Мнения экспертов расходятся. Одни уверены, что, если автомобиль необходим, ждать не стоит — рост цен продолжится на протяжении всего года. Другие считают, что вопрос с покупкой машины лучше поставить на паузу. Автомобильный эксперт Елена Лисовская советует пока все-таки повременить и следить за развитием ситуации: «Дилерские центры подняли цены до каких-то космических масштабов – больше, чем в 2 раза, потому что они не знают, когда следующий раз смогут пополнить склад, у большинства брендов проблемы с поставками».
Из-за сложностей с импортом новых машин спрос, скорее всего, сместится в сторону подержанных авто — и дилеры могут переориентироваться на вторичный рынок. При этом ключевыми факторами при покупке будут стоимость владения машиной и ее надежность: самыми востребованными станут автомобили с небольшим пробегом и недорогим обслуживанием.
При этом пока продажи новых автомобилей в Петербурге только растут: по данным РОАД и группы компаний «Прагматика», в феврале-марте спрос увеличился на 18% по сравнению с январем. Роман Слуцкий, генеральный директор и владелец дилерского центра «Аларм Моторс» (топ-3 в Петербурге), тоже отмечает, что, несмотря на скачок цен, продажи растут: «Покупка нового автомобиля в массовом сегменте станет на 15-18% дороже, чем в первые месяцы года. Тем не менее, на сегодняшний день мы фиксируем ажиотажный спрос по всем имеющимся у нас в портфеле брендам. Сейчас не существует никакой ясности в перспективах развития ситуации на авторынке. Очевидно, некоторые автопроизводители уйдут по политическим мотивам, продиктованным штаб-квартирами. Я думаю, что корейские и китайские бренды сделают все возможное, чтобы преодолеть санкционные барьеры и нарастить свои объемы на российском рынке».
Что будет со страховым ремонтом и ТО?
Нужно ли срочно ехать в сервис и покупать резину? В этой ситуации лучше действительно поторопиться: если санкции не ослабят, эксперты пророчат скорый дефицит комплектующих. А значит, вырастут цены на обслуживание как иностранных, так и отечественных авто. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к производителям с просьбой временно разрешить официальным дилерам использовать неоригинальные запчасти. Такой поворот событий мог бы в разы повысить доступность запчастей для сервисного обслуживания. Однако на обращение ответили отказом.
Данил Соловьев
директор и сооснователь международной сети автосервисов FIT SERVICE:
«Пока запчасти, необходимые для регулярного технического обслуживания, есть в наличии. Складских запасов у дистрибьюторов хватит на полтора месяца. Однако уже возникает дефицит с кузовными запчастями, поскольку большая их часть – оригинальные от автопроизводителя. Есть небольшой дефицит, связанный с электроникой: он наблюдается еще с прошлого года, а сейчас наложились история с разрывом транспортных и логистических цепочек и санкционные ограничения. Если ситуация не стабилизируется, есть вероятность того, что дефицит появится и по запчастям, необходимым для техобслуживания». По его словам, увеличение расценок на ремонт и техобслуживание — еще не предел: «На сегодня стоимость запасных частей увеличилась уже в среднем на 60-70%. Дальнейший рост цен будет пропорционален росту курса валют».
Автосервисы уже отмечают повышенный спрос на услуги по сезонному ТО, которое обычно клиенты делают в апреле-мае. В FIT SERVICE рекомендуют не откладывать ремонт и техобслуживание: «Курсы валют вряд ли упадут, запчасти не подешевеют, а скорее наоборот, а стоимость услуг в ближайшее время точно вырастет на 30-40%. Пока этого не произошло лишь потому, что мы понимаем — клиент и так шокирован ростом цен на запчасти. Все работы мы по факту делаем за свой счет, но долго это продолжаться не может. Некоторые автосервисы, как и наш, чтобы снизить затраты автовладельцев, запустили специальные акции, когда услуга по замене запчастей или технических жидкостей производится бесплатно. Все это сделано для того, чтобы автовладельцы могли отремонтировать свой автомобиль, пока есть такая возможность».
Стоит позаботиться и о покупке резины. Уже несколько крупных шинных производителей объявили об ограничениях или остановке деятельности в России — Pirelli, Michelin, Bridgestone, Continental, Nokian Tyres и Yokohama. «Несмотря на большое обилие азиатских производителей, их продукция тоже продается за валюту, — отметил Данил Соловьев. — Поэтому подорожание шин неизбежно, а в перспективе возможен и дефицит».
Страховые полисы тоже могут вырасти в цене. Сейчас стоимость ремонта машин по ОСАГО оценивают по новым справочникам запчастей — они заработали 19 марта, но прайс-листы формировались еще в феврале — до роста цен. И если водитель согласится на денежную выплату, ее просто не хватит на полноценный ремонт. Эксперты рекомендуют не выбирать денежное возмещение и настаивать, чтобы автомобиль отправили на ремонт на СТО.
Может ли российский автопром стать автономным?
Маловероятно. Российские производители также используют иностранные комплектующие: «АвтоВАЗ», например, импортирует датчики, топливные насосы, электронику, электрику, гидроусилители, генераторы и многое другое. Елена Лисовская уверена, что полностью автономным не может стать ни один автопром в мире: «Автомобиль — это сложный технический агрегат, он состоит из тысяч компонентов, их все в рамках одной страны производить нереально. Так не только у нас, заимствования — нормальная история для автомобильного рынка».
Китай нас спасет?
Многие возлагают надежды на азиатские бренды, особенно — на китайских производителей. Но вряд ли им скоро удастся освоить российский рынок: любой новый автомобиль нужно сертифицировать и адаптировать, а это процесс небыстрый. До конца заменить ушедшие автобренды, по мнению Елены Лисовской, Китай не сможет, так как работает в среднем ценовом сегменте: «Китайцы — это свой продукт, в чем-то интересный, но я не думаю, что они начнут поставлять к нам автомобили со своего внутреннего рынка. Там есть совершенно фантастические машины, но с таким курсом выводить их на наш рынок не будет смысла, они будут крайне дороги».
Дефицит запчастей китайские производители тоже смогут компенсировать лишь частично, считает Данил Соловьев, директор и сооснователь FIT SERVICE: «Все что связано с микроэлектроникой, они физически не могут производить. Поскольку патенты на разработку и производство в большинстве своем находятся у европейских компаний».
Какова ситуация с грузовым транспортом?
Будет ли дефицит на рынке грузовых машин, волнует не только перевозчиков: он повлияет на логистические цепочки внутри страны и доставку грузов — от древесины до продуктов. Лидер среди грузовых иномарок в России, Volvo, приостановил работу завода Volvo Trucks в Калуге из-за невозможности импорта автокомпонентов и деталей. Так же поступила компания MAN Truck & Bus, производство которой находится в Петербурге. Шведский производитель грузовиков и автобусов Scania с заводом в Ленобласти тоже приостановил поставки как автомобилей, так и запчастей.
Основная нагрузка легла на российский КамАЗ, который тоже испытывает трудности с комплектующими. «Деятельность компании связана с поставками из-за рубежа — из Европы, которые на сегодняшний день остановились. Но производство грузовиков КамАЗ не остановлено, компания продолжает стабильно работать», — сообщил исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий Герасимов. Основные усилия планируют направить на локализацию производства части комплектующих, которые раньше поставлялись из-за рубежа, а «альтернативные поставщики недостающих комплектующих», по словам Герасимова, уже найдены.
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин тоже обратился с заявлением: «У «КамАЗ» есть план действий в данных условиях, согласованный с Правительством Российской Федерации, и мы продолжим делать все от нас зависящее, чтобы компания развивалась».
Как государство поддержит отрасль?
На фоне санкций правительство разрабатывает комплексные меры по поддержке российского автопрома. Об этом в ходе брифинга сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: «Мы сейчас формируем общую позицию с отраслью для того, чтобы вносить в правительство на последующее рассмотрение очередные пакеты поддержки», цитирует агентство «ТАСС». Подробности этих мер пока не уточняются. При этом госпрограммы льготного автокредитования и лизинга сейчас возобновлять не планируют, так как, по словам Мантурова, в условиях нарушенной цепочки поставок в этом нет смысла. Частично автопром уже получил поддержку от правительства — была отсрочена уплата утилизационного сбора и предоставлена возможность льготного займа.
Также взят курс на импортозамещение. На заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций 22 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в нынешних условиях важно оперативно наладить собственное производство материалов и комплектующих, которые поставлялись из-за рубежа. «Поэтому будет донастроена специальная программа по стимулированию разработки российскими предприятиями конструкторской документации», — сообщил он.
Зарубежным автобрендам, которые пока не объявили об уходе с рынка, но временно приостановили поставки и заводы, Кабинет министров предложил три сценария работы в России: полноценно продолжить производство, передать долю иностранных акционеров российским партнерам или закрыть предприятия. Последний вариант будет рассматриваться как умышленное банкротство. При этом сценарии с национализацией предприятий для России нежелателен, считает Елена Лисовская: «Заводы — это просто железки. Нужны компоненты, комплектующие. Если мы в такой жесткой форме будем расходиться со всеми производителями, запчастей не будет — и производить будет нечего».
Потребление автомобилей изменится?
Скорее всего, кризис в автомобильной отрасли приведет не только к переходу на более бюджетные марки, но и к изменению модели потребления в целом: повысится спрос на каршеринг и подписки, станет более выгодно использовать одну машину на всю семью — или даже несколько. А вот сэкономить бюджет, пересев на такси, вряд ли получится: подорожание автомобилей и запчастей и ставки по лизингу приведут к повышению цен. Причем поездки станут дороже, а уровень машин понизится: из-за отсутствия новых закупок автопарк будет устаревать, и перевозчики, вероятно, будут вынуждены перейти на машины российского и китайского производства. Так что многим водителям придется пересесть на общественный транспорт.
Информация о статусе работы иностранных компаний актуальна на момент публикации.
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