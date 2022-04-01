Сколько будут стоить машины и что ждет авторынок в России? Когда цены перестанут расти? Что с запчастями?

Что будет с ценами?

По мнению экспертов, последствия ухода с рынка или приостановки деятельности иностранных компаний будут ясны к лету. При этом бренды, которые остаются в России, продолжат испытывать проблемы из-за меняющегося курса валют и сложностей с поставками комплектующих. А значит, рост цен и дефицит автомобилей весьма вероятны.

Частично снять остроту ситуации можно было, обнулив таможенные пошлины и либерализовав правила ввоза подержанных авто для физических лиц. Но пока такие меры не рассматриваются. Облегчить давление санкций также сможет появление новых логистических цепочек через третьи страны — например, Казахстан и Армению.