ФАС заявила о снижении оптовых цен на бензин в России

«В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен», — приводит РИА «Новости» слова главы Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского.

По словам главы ФАС, ведомство держит под контролем ситуацию на топливном рынке в России. На сегодняшний день в стране сформированы достаточные запасы бензина и дизельного топлива. По последним данным Центрального диспетчерского управления топловно-энергетического комплекса, запасы бензина составляют более 1,9 миллиона тонн, а дизельного топлива — 3,3 миллиона.

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, с начала марта стоимость бензина АИ-92 снизилась на 11,6%, АИ-95 — на 9,6%, дизель подешевел на 12%. Как отмечает «Коммерсантъ», тенденция продолжилась на этой неделе: цена АИ-92 уменьшилась с конца февраля на 24,5%, АИ-95 — на 22%.

Одновременно с этим и на фоне проблем с отгрузкой нефти наблюдается рост цен на топливо в Европе. За две недели в ряде стран его стоимость выросла почти в два раза. По данным fuelo.net на 1 марта, сильнее всего стоимость литра АИ–95 на АЗС поднялась в Румынии — на 14,2% (до 1,41 евро). Также высокие цены зафиксированы в Нидерландах (на 5,4% дороже), Италии (+8,5%), Греции (+8,3%), (+9,8%), Португалии (+8,2%) и Франции (+10,6%).