Эксперты посоветовали россиянам оперативно отремонтировать машины из-за прогнозируемого роста цен на запчасти

Проблемы с запчастями и сложности с проведением ремонта уже наблюдаются даже у официальных дилеров. Автомобильный эксперт Олег Мосеев посоветовал россиянам обратить внимание на неоригинальные, но сертифицированные запчасти из Китая. «Если смотреть глобально, наш рынок не остается без запчастей. Главным будет вопрос цены. Есть китайские компании, которые возят качественные неоригинальные запчасти на Renault, Nissan, Toyota. Главное выбирать проверенные бренды или советоваться с дилерами», — приводит Autonews.ru его слова.

В свою очередь генеральный директор автосервиса по ремонту коробок DSG от Volkswagen Group «Кинг-Авто» Евгений Гульчин отметил, что запчасти на складах у оптовых поставщиков пока есть и в нужном количестве, однако цены на них поднялись в два раза.

«В начале прошлой недели цена сцепления для коробки DSG составляла 37-39 тысяч рублей. Теперь — от 57 тысяч. Клиенты записываются, а когда узнают цену, некоторые вынуждены отказаться от ремонта или едут за кредитом. Поделать мы ничего не можем, продавать запчасти себе в убыток невозможно, а поставщики, хоть и распродают старые запасы, все равно проиндексировали цены. Продавцы ведут политику поднятия цен на опережение», — отметил он.

По оценке директора международной сети автосервисов Fit Service Данила Соловьева, падение курса рубля спровоцировало рост стоимости запчастей в России в среднем на 30%. «Грузовики стоят, это привело к тому, что европейские производители остановили отгрузки. Поэтому в ближайшие 2-3 недели мы столкнемся с нехваткой комплектующих. Кроме того, нарастает ажиотаж: курсы валют растут, потребители понимают, что запчасти будут дорожать. Соответственно клиенты торопятся отремонтировать свой автомобиль, впрок купить какие-то необходимые комплектующие. Склады пустеют. И это приведет к дефициту», — резюмировал директор международной сети автосервисов Fit Service Данил Соловьев.