Зарубежные автокомпании приостанавливают поставки машин в Россию

Зарубежные автокомпании, в числе которых Audi и General Motors, приостанавливают отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий. На такой шаг компании пошли из-за военных действий в Украине и падения курса рубля.
О приостановке поставок машин в Россию пишут «Ведомости» со ссылкой на письма, направленные автокомпаниям в адрес российских партнеров. В сообщении немецкой марки Audi говорится о том. что автомобили, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров по ранее сформированным документам. Когда поставки возобновятся — не сообщается, проинформировать клиентов об этом Audi планирует дополнительно.
Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors. Сообщения схожего содержания ожидаются в ближайшее время от Volkswagen, Skoda, Land Rover и Porsche.
Кроме того, несколько крупнейших российских автодилеров сообщают о том, что с 24 февраля «Сетелем банк» сохраняет только одну программу автокредитования в портфеле и по максимально высокой ставке, а все комиссионные вознаграждения для дилеров будут обнулены. Как сообщает издание, это фактически остановило продажи по программе данного банка. При этом в «Сбербанке» комментировать информацию отказались.
Напомним, рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны.
В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов. По подсчетами Ростуризма, в регионах России, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся порядка 150 тысяч туристов.
США ввели новые санкции против России — в «черный» список попали ВТБ, «Сбербанк» и «Газпромбанк». В свою очередь Великобритания заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот», в ответ Росавиация запретила полеты британских самолетов над Россией. Польша закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний.
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