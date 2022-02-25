Зарубежные автокомпании приостанавливают поставки машин в Россию

О приостановке поставок машин в Россию пишут «Ведомости» со ссылкой на письма, направленные автокомпаниям в адрес российских партнеров. В сообщении немецкой марки Audi говорится о том. что автомобили, прошедшие российскую таможню и запланированные к отгрузке со склада импортера, будут отправлены в адрес дилерских центров по ранее сформированным документам. Когда поставки возобновятся — не сообщается, проинформировать клиентов об этом Audi планирует дополнительно.

Подобное письмо также пришло от американского концерна General Motors. Сообщения схожего содержания ожидаются в ближайшее время от Volkswagen, Skoda, Land Rover и Porsche.

Кроме того, несколько крупнейших российских автодилеров сообщают о том, что с 24 февраля «Сетелем банк» сохраняет только одну программу автокредитования в портфеле и по максимально высокой ставке, а все комиссионные вознаграждения для дилеров будут обнулены. Как сообщает издание, это фактически остановило продажи по программе данного банка. При этом в «Сбербанке» комментировать информацию отказались.