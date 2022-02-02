18+
  • Образ жизни
  • Авто
  • News
Авто

Не менее 150 новых зарядок для электромобилей появятся в Петербурге и Ленобласти к 2030 году

Поделиться:

Shutterstock.com

Как пишет «Деловой Петербург», к началу 2026 года «Ленэнерго» планирует установить в городе 80 зарядок для электромобилей. В целом программа рассчитана до 2030 года — к этому времени на территории Петербурга и Ленинградской области появятся не менее 150 новых станций. В числе потенциальных локаций — территории дилерских центров, АЗС, парковки ТРЦ, парков развлечений и бизнес–центров, автостоянки объектов общественного питания и досуга, а также территории новых жилых комплексов.

На сегодняшний день большинство уже действующих зарядок для электромобилей в Петербурге и Ленобласти обслуживаются «Ленэнерго». 44 станции находятся в городе — 34 быстрые и 10 медленных — девять на территории региона — пять быстрых и четыре медленные. Ещн около двух десятков электрозаправок в городе функционируют в дилерских центрах, на паркингах ТРЦ и отелей.

Андрей Лапко: «Исторический момент — на наших глазах проходит электрификация автомобильной индустрии»

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: