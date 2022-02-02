Не менее 150 новых зарядок для электромобилей появятся в Петербурге и Ленобласти к 2030 году

Как пишет «Деловой Петербург», к началу 2026 года «Ленэнерго» планирует установить в городе 80 зарядок для электромобилей. В целом программа рассчитана до 2030 года — к этому времени на территории Петербурга и Ленинградской области появятся не менее 150 новых станций. В числе потенциальных локаций — территории дилерских центров, АЗС, парковки ТРЦ, парков развлечений и бизнес–центров, автостоянки объектов общественного питания и досуга, а также территории новых жилых комплексов.

На сегодняшний день большинство уже действующих зарядок для электромобилей в Петербурге и Ленобласти обслуживаются «Ленэнерго». 44 станции находятся в городе — 34 быстрые и 10 медленных — девять на территории региона — пять быстрых и четыре медленные. Ещн около двух десятков электрозаправок в городе функционируют в дилерских центрах, на паркингах ТРЦ и отелей.