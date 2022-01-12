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В России третий год подряд продается больше Rolls-Royce, чем в любой другой европейской стране

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Россияне за 2021 год купили больше всех машин компании Rolls-Royce. Первенство среди других европейских стран уже третий год подряд сохраняется за Россией, пишет «Коммерсант».

Platoo Fotography / Shutterstock.com

Как рассказал глава Rolls-Royce, Торстен Мюллер-Отвос, компания достигла рекорда за все 117 лет существования — в 2021 году они продали 5 586 автомобилей в более чем 50 странах. Прирост составил 49% по сравнению с 2020 годом.

Россия считается третьим по объему рынка в мире, за прошедший год в стране было продано более 300 автомобилей — рекордное значение за всю историю присутствия Rolls-Royce на отечественном рынке.

Помимо этого, Мюллер-Отвос отметил, что в компании уже готовятся к отказу от двигателей внутреннего сгорания и переходу на электрические аналоги.

«2021 год был для Rolls-Royce Motor Cars феноменальным. Успехи вселяют в нас уверенность, в то время как марка готовится к запуску первого полностью электрического автомобиля», – рассказал Торстен Мюллер-Отвос.

Первую модель, которая получила название Spectre, представят на рынке в четвертом квартале 2023 года, а к 2030 году Rolls-Royce полностью перейдет на электротягу.

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