Как рассказали «Собака.ru» в ИТМО, сервис «Car4U» — цифровой помощник в выборе идеального автомобиля для каждого человека, причем речь идет не только о новых машинах, но и о поддержанных. Его работа основана на комплексе моделей машинного обучения. Тогда как обычные сайты подгружают информацию только из двух-трех источников, новый сервис «исследует» данные более чем из десяти.

Сервис изучает сотни отзывов покупателей, объявления о продаже машины, технические характеристики, информацию о существующих комплектациях, а также статистику по угонам и ДТП. «Car4U» также помогает рассчитать потенциальные траты на содержание машины: расходы на топливо, техническое обслуживание, пошлины и налоги и ежегодное снижение стоимости авто конкретной марки с учетом года его выпуска.

Чтобы найти «автомобиль мечты», пользователю достаточно в общих чертах представлять, какими качествами должна обладать машина. Сначала нужно по десятибалльной шкале оценить, насколько важны проходимость, комфорт, экономичность, динамика, безопасность и ее внешний вид, а затем указать цель приобретения — например, возить детей в школу или путешествовать. На основе этих данных сервис отображает подборку подходящих вариантов с оценкой от одного до десяти по основным параметрам. Пользователь получает информацию в виде простой и понятной инфографики.

«В первую очередь сервис полезен для водителей, которые воспринимают автомобиль только как удобное средство передвижения и которые не готовы тратить свое время на изучение многочисленных технических тонкостей при покупке машины. Но опытные водители тоже смогут извлечь большую пользу: при желании можно провести более тонкую настройку своих предпочтений — например, по марке автомобиля, классу, коробке, приводу, виду потребляемого топлива, объему или мощности двигателя», — рассказал руководитель научно-исследовательской лаборатории «Промышленный ИИ» Национального центра когнитивных разработок Университета ИТМО Денис Насонов.