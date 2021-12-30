«Дешевого такси больше не будет»: пассажиров предупредили о росте цен на поездки

Как подчеркнул председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов, в 2021 году стоимость топлива выросла на 15%, а аренда автомобилей для водителей — на 35-40%. Хотя зарплата у таксистов осталась на прежнем уровне. Амосов подчеркнул, если оставить стоимость перевозок прежней, то к марту бизнес станет нерентабельным. На починку и уход за машинами будет уходить больше денег, чем на выплаты водителям.

Как пишет Forbes со ссылкой на сотрудника одного из столичных таксопарков, за последние 6-7 лет комиссия агрегаторов поднялась с 15 до 25%, стоимость ОСАГО с 2014 года — в четыре раза, а топливо и автомобили поднялись в цене вдвое.

«Очевидно, дешевого такси больше не будет», — заключила Лозинская. По словам представителя такси «Максим» Павла Стенника, в 2021 году из‑за инфляции, повышения цен и выросшего спроса средний чек на такси поднялся на 30%.

«После Нового года, когда спрос на такси резко упадет, а цены вернутся к уровню весны 2021 года, заработок таксистов снова снизится. Все это приведет к оттоку водителей из сервисов такси. Скорее всего уже в конце февраля начнутся забастовки с требованиями повышения заработка», — прогнозирует Амосов.