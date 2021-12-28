Пешеходов в России научат уклоняться от пьяных водителей

директор по корпоративным отношениям Diageo в Восточной Европе

«В новом образовательном проекте мы обращаемся к водителям от имени пешеходов, чтобы они могли почувствовать себя на месте других участников движения, оказавшихся на дороге одновременно с пьяным водителем. Но не только поэтому: пешеход – это еще и образ человека, который не находится за рулем, образ друга, который в нужный момент напоминает водителю о том, что нельзя садиться за руль в нетрезвом виде. Мы представили вымышленный мир, чтобы повлиять на ситуацию в реальном мире»