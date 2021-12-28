Пешеходов в России научат уклоняться от пьяных водителей

Diageo запустила образовательную кампанию «Школа пешеходов», чтобы напомнить о недопустимости вождения в пьяном виде. По статистике каждое девятое ДТП в России происходит с участием нетрезвых водителей, а 40% жителей признались, что хотя бы раз садились за руль в нетрезвом виде. В новом проекте главными героями станут пешеходы.
«Школа пешеходов» состоит из видеоуроков: в теоретической части расскажут о разных типах нетрезвых водителей, в практической — научат трюкам, которые помогут от этих водителей увернуться. Тренерами стали спортсмены: экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин, двукратный чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и олимпийский чемпион по гимнастике Давид Белявский. Также на сайте «Школы пешеходов» доступен тест, который проверит знания о влиянии алкоголя на вождение.
Дмитрий Петров
директор по корпоративным отношениям Diageo в Восточной Европе
«В новом образовательном проекте мы обращаемся к водителям от имени пешеходов, чтобы они могли почувствовать себя на месте других участников движения, оказавшихся на дороге одновременно с пьяным водителем. Но не только поэтому: пешеход – это еще и образ человека, который не находится за рулем, образ друга, который в нужный момент напоминает водителю о том, что нельзя садиться за руль в нетрезвом виде. Мы представили вымышленный мир, чтобы повлиять на ситуацию в реальном мире»
Проект «Школа пешеходов» – часть долгосрочной глобальной стратегии «Общество 2030: дух прогресса», принятой Diageo в прошлом году. Согласно ей к 2030 году в регионе Восточная Европа (включает Россию) компания обязуется реализовать комплексный план действий по трем направлениям: ответственное потребление алкоголя, разнообразие и инклюзия, забота о планете.
Фото: Архивы пресс-службы Diageo
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